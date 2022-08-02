Son dakika | Bakan Koca'dan 'maymun çiçeği' açıklaması: Türkiye'deki vaka sayısını duyurdu! 'Pandemi riski...'

Son dakika haberi: Bakan Koca, Türkiye'de 5 maymun çiçeği vakası tespit edildiğini duyurdu. Koca hastalardan 4'ünün iyileştiğini, birinin ise tedavi altında olduğunu bildirdi. Koca, hastaların sağlık durumuyla ilgili sorun olmadığını dile getirirken hastalığın pandemi riski taşımadığını ifade etti.

"ÜLKEMİZDE SIK GÖRÜLMEMESİNİN TEMEL NEDENİ..."

Bakan Koca, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Maymun çiçeği virüsüne ilişkin bir soru üzerine Bakan Koca, "Şu ana kadar ülkemizde 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edildi. Bu 5 hastaya filyasyon yapıldı ve yakın çevresi izole edildi. 4 hastamız tamamen iyileşti ve taburcu edildi, bir hastamız ise izolasyonda." dedi.

Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve bir sorunlarının bulunmadığını dile getiren Koca, "Ülkemiz açısından bir endemi ya da küresel anlamda bir pandemi riski taşımamaktadır." diye konuştu.

Bakan Koca ayrıca "Ülkemizde sık görülmemesinin temel nedeni çok yakın temasa ve kapalı ortamda yakın ve uzun süreli temasla bulaşmasıdır" ifadelerini kullandı.

"ŞİDDETLE ÖNERİYORUM"

Kovid-19 salgınında, ortaya çıkan ilk varyantların daha güçlü ve hasar verici olduğunu kaydeden Koca, Omicron varyantının ise daha bulaşıcı olduğuna ancak hastalarda hafif seyrettiğine işaret etti. Bakan Koca, "Hatırlatma dozlarının yapılmasını şiddetle öneriyorum. Ayrıca özellikle ileri yaştaki vatandaşlarımızı mutlaka korumalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"15 AĞUSTOS'TA DEVREYE GİRECEK"

Bakan Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin soruya da "Yeni bir yönetmelik hazırladık. Adaleti temin etmeye, emeğe karşılığını vermeye odaklandık. Taslak ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayınlanarak 15 Ağustos'ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek." yanıtını verdi.

DÜNYADA YAYILMAYA DEVAM EDİYOR

AA'da yer alan bilgilere göre; endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.

DSÖ'nün 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğruladığı, vakaların yüzde 70'ini Avrupa bölgesi, yüzde 25'ini de Amerika bölgesinin oluşturduğu bildirilmişti.

Maymun çiçeği virüsü nedeniyle şimdiye dek Nijerya, Brezilya, İspanya, Hindistan, Gana ve Peru'da can kayıpları yaşandı.

Türkiye'deki ilk maymun çiçeği vakasını 30 Haziran'da açıklayan Bakan Koca, bağışıklık sistemi yetersizliği olan 37 yaşındaki hastanın tecrit edildiğini söylemişti.

(AA)

