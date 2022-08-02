HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | Bakan Koca'dan 'maymun çiçeği' açıklaması: Türkiye'deki vaka sayısını duyurdu! 'Pandemi riski...'

Son dakika | Bakan Koca'dan 'maymun çiçeği' açıklaması: Türkiye'deki vaka sayısını duyurdu! 'Pandemi riski...'

02.08.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Maymun çiçeği virüsü paniği tüm dünyada giderek artarken Türkiye'de de yeni vakalar açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastalığın Türkiye'de 5 kişide tespit edildiğini duyurarak iyileşenler ve tedavi olan vakayla ilgili de bilgi paylaştı. Türkiye'de virüsün sık görülmemesinin nedenini açıklayan Koca, pandemi riski olup olmadığına da değindi. Öte yandan Koca, sağlık çalışanlarının özlük hakları ve koronavirüs vakalarıyla ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi: Bakan Koca, Türkiye'de 5 maymun çiçeği vakası tespit edildiğini duyurdu. Koca hastalardan 4'ünün iyileştiğini, birinin ise tedavi altında olduğunu bildirdi. Koca, hastaların sağlık durumuyla ilgili sorun olmadığını dile getirirken hastalığın pandemi riski taşımadığını ifade etti.

thumbs_b_c_e69220ab82edd059386560beca2fd2f7

"ÜLKEMİZDE SIK GÖRÜLMEMESİNİN TEMEL NEDENİ..."

Bakan Koca, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Maymun çiçeği virüsüne ilişkin bir soru üzerine Bakan Koca, "Şu ana kadar ülkemizde 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edildi. Bu 5 hastaya filyasyon yapıldı ve yakın çevresi izole edildi. 4 hastamız tamamen iyileşti ve taburcu edildi, bir hastamız ise izolasyonda." dedi.

Hastaların sağlık durumlarının iyi olduğunu ve bir sorunlarının bulunmadığını dile getiren Koca, "Ülkemiz açısından bir endemi ya da küresel anlamda bir pandemi riski taşımamaktadır." diye konuştu.

Bakan Koca ayrıca "Ülkemizde sık görülmemesinin temel nedeni çok yakın temasa ve kapalı ortamda yakın ve uzun süreli temasla bulaşmasıdır" ifadelerini kullandı.

1

"ŞİDDETLE ÖNERİYORUM"

Kovid-19 salgınında, ortaya çıkan ilk varyantların daha güçlü ve hasar verici olduğunu kaydeden Koca, Omicron varyantının ise daha bulaşıcı olduğuna ancak hastalarda hafif seyrettiğine işaret etti. Bakan Koca, "Hatırlatma dozlarının yapılmasını şiddetle öneriyorum. Ayrıca özellikle ileri yaştaki vatandaşlarımızı mutlaka korumalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

"15 AĞUSTOS'TA DEVREYE GİRECEK"

Bakan Koca, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin soruya da "Yeni bir yönetmelik hazırladık. Adaleti temin etmeye, emeğe karşılığını vermeye odaklandık. Taslak ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayınlanarak 15 Ağustos'ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek." yanıtını verdi.

DÜNYADA YAYILMAYA DEVAM EDİYOR

AA'da yer alan bilgilere göre; endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.

DSÖ'nün 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğruladığı, vakaların yüzde 70'ini Avrupa bölgesi, yüzde 25'ini de Amerika bölgesinin oluşturduğu bildirilmişti.

Maymun çiçeği virüsü nedeniyle şimdiye dek Nijerya, Brezilya, İspanya, Hindistan, Gana ve Peru'da can kayıpları yaşandı.

Türkiye'deki ilk maymun çiçeği vakasını 30 Haziran'da açıklayan Bakan Koca, bağışıklık sistemi yetersizliği olan 37 yaşındaki hastanın tecrit edildiğini söylemişti.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: İstanbul'da terör eylemine geçit verilmedi! DEAŞ operasyonunda 15 şüpheli yakalandıSon dakika: İstanbul'da terör eylemine geçit verilmedi! DEAŞ operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
Akşener, "Sayın Erdoğan'a sesleniyorum" diyerek duyurdu: Fiyatı 16,5 lira olmalıAkşener, "Sayın Erdoğan'a sesleniyorum" diyerek duyurdu: Fiyatı 16,5 lira olmalı
CHP'nin çağrısı düştü, Kılıçdaroğlu'ndan çok sert açıklama geldiCHP'nin çağrısı düştü, Kılıçdaroğlu'ndan çok sert açıklama geldi
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

‘Erdoğan’ın yerinde olsanız ne yapardınız?’ sorusuna yanıt!

‘Erdoğan’ın yerinde olsanız ne yapardınız?’ sorusuna yanıt!

Hocasının evine gitti, kabusu yaşadı! "Öpüşerek başlamalıyız"

Hocasının evine gitti, kabusu yaşadı! "Öpüşerek başlamalıyız"

Hollanda'da Burak Yılmaz fırtına gibi esti! Çıktığı ilk maç 6-2 bitti

Hollanda'da Burak Yılmaz fırtına gibi esti! Çıktığı ilk maç 6-2 bitti

Adım atan isyan ediyor, çok konuşulacak iddia

Adım atan isyan ediyor, çok konuşulacak iddia

Ortalığı karıştıran iddia! Onlarca kişi birbirine girdi

Ortalığı karıştıran iddia! Onlarca kişi birbirine girdi

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırsa Özdağ kimi destekleyecek? Çok konuşulacak...

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırsa Özdağ kimi destekleyecek? Çok konuşulacak...

İlginizi Çekebilir

Herkesin zayıflamak için içtiği yağ kanseri tetikliyor!

Herkesin zayıflamak için içtiği yağ kanseri tetikliyor!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

“Torunumuz tacize uğradı” dediler! Zincirle direğe bağladılar

“Torunumuz tacize uğradı” dediler! Zincirle direğe bağladılar

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.