SON DAKİKA | Bakan Koca duyurdu! İşte il il haftalık vaka haritası

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Koca, paylaşımında 12-18 Şubat il il haftalık vaka haritasını açıkladı. İ

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SON DURUM

Verilere göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu.

12-18 Şubat arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/HQoC9eqUx4 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 28, 2022

EN ÇOK VAKA ARTIŞI YAŞANAN 10 İL

Bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il açıklandı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre bu iller Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir ve Artvin oldu.

12-18 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir, Artvin. pic.twitter.com/oQv6l88gnL — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 28, 2022



