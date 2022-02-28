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SON DAKİKA | Bakan Koca duyurdu! İşte il il haftalık vaka haritası

28.02.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Şubat il il haftalık vaka haritasını açıkladı. En çok vaka artışı yaşanan 10 ilin de açıklandığı verilere göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Bakan Koca duyurdu! İşte il il haftalık vaka haritası

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Koca, paylaşımında 12-18 Şubat il il haftalık vaka haritasını açıkladı. İ

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE SON DURUM

Verilere göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu.

EN ÇOK VAKA ARTIŞI YAŞANAN 10 İL

Bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il açıklandı. Bakan Koca'nın paylaştığı verilere göre bu iller Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir ve Artvin oldu.


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