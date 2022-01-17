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  4. Son Dakika: Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte il il haftalık vaka sayıları

Son Dakika: Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte il il haftalık vaka sayıları

17.01.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin haftalık vaka sayılarını gösteren İnsidans haritasını paylaştı. Haritaya göre, 1-7 Ocak döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu. Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il; Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara ve Karabük oldu. İşte son dakika haberinin detayları!

Son Dakika: Bakan Koca haritayı paylaştı! İşte il il haftalık vaka sayıları

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Covid-19'da 01-07 Ocak'I kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı haritasını açıkladı. Haritaya göre İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 1222,37, Ankara'da 386,15, İzmir'de 574,85 oldu.

İŞTE HAFTALIK İNSİDANS HARİTASI

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İŞTE VAKALARIN EN ÇOK ARTTIĞI İLLER

Bakan Koca'nın açıkladığı verilere göre, 1-7 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il; Bingöl, İstanbul, Eskişehir, Muğla, Gümüşhane, Kırklareli, İzmir, Yalova, Ankara ve Karabük oldu.

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İSTANBUL'DA İKİ KAT ARTIŞ

Haritaya göre, vaka sayısının en çok arttığı 10 il arasında bulunan İstanbul'da 100 bin kişide görülen vaka sayısı son bir haftada 663,69'dan 1222,37'ye, Ankara'da 184,29'dan 386,15'e, İzmir'de 323,30'dan 574,85'e, Eskişehir'de 825,92'den 1359,54'e yükseldi.

Eskişehir, en çok vaka görülen kentler arasında zirvede yer aldı. Haritaya göre vaka yoğunluğu en az iller ise 4,70 ile Van, 6,77 ile Hakkari ve 12,33 ile Ağrı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca
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