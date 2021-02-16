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  4. Son Dakika: Bakan Koca'nın Twitter'da verdiği cevap binlerce beğeni aldı

Son Dakika: Bakan Koca'nın Twitter'da verdiği cevap binlerce beğeni aldı

16.02.2021 07:46 | Son Güncelleme:
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Son Dakika: Bakan Koca'nın Twitter'da verdiği cevap binlerce beğeni aldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'da bir kullanıcının yaptığı yoruma verdiği esprili cevap binlerce beğeni aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter'da, Türkiye'nin illere göre haftalık vaka sayılarını belirten haritayı paylaştı. Haritada Kahramanmaraş'ın isminin yazılı olmadığını fark eden 'alphi_zbn' isimli kullanıcı esprili bir şekilde, "Sayın bakan neden sadece Kahramanmaraş ilinin adı yazılmamış? Grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi falan mı var bizim burada?" yorumunu yapmıştı. Bakan Koca ise bu yoruma karşılık yine esprili bir şekilde, "Alperen Bey, belki orada grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi yok ama Anadolu'nun güzel insanları var. Orayı görünce Kahramanmaraş olduğunu herkes bilir" cevabını verdi. Bakan Koca'nın bu yanıtı, sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce beğeni aldı.

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