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  4. Son Dakika: Bakan Koca öğretmenlerin aşılanma oranlarını açıkladı

Son Dakika: Bakan Koca öğretmenlerin aşılanma oranlarını açıkladı

27.08.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğretmenlerin aşılanma oranlarını açıklayarak birinci doz aşı olanların sayısının yüzde 84.06 olduğunu belirtti.

Son Dakika: Bakan Koca öğretmenlerin aşılanma oranlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından öğretmenlerin aşılanma oranlarını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada okulların açılacağını vurgulayarak öğretmenleri aşı olmaya davet etti.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Öğretmenler arasında birinci doz aşı oranı yüzde 84,06. Tüm toplumda birinci doz aşı oranı yüzde 76,12. İkinci doz aşı oranı öğretmenler arasında yüzde 72,57. Tüm toplumda bu oran yüzde 58,23. Okullar açılıyor. Henüz aşı olmamış öğretmenler de yakında bizlere örnek olacaklar. Her zaman olmadılar mı?

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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