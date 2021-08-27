Son Dakika: Bakan Koca öğretmenlerin aşılanma oranlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından öğretmenlerin aşılanma oranlarını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada okulların açılacağını vurgulayarak öğretmenleri aşı olmaya davet etti.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Öğretmenler arasında birinci doz aşı oranı yüzde 84,06. Tüm toplumda birinci doz aşı oranı yüzde 76,12. İkinci doz aşı oranı öğretmenler arasında yüzde 72,57. Tüm toplumda bu oran yüzde 58,23. Okullar açılıyor. Henüz aşı olmamış öğretmenler de yakında bizlere örnek olacaklar. Her zaman olmadılar mı?

ÖĞRETMENLER arasında birinci doz aşı oranı %84,06. Tüm toplumda birinci doz aşı oranı %76,12. İkinci doz aşı oranı öğretmenler arasında %72,57. Tüm toplumda bu oran %58,23. Okullar açılıyor. Henüz aşı olmamış öğretmenler de yakında bizlere örnek olacaklar. Her zaman olmadılar mı? pic.twitter.com/Ubr3IIhnwm — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 27, 2021



