Son dakika! Bakan Pakdemirli enkaz altındaki kişiyle konuştu

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Çalışma esnasında göçük altında kalan bir vatandaşa telefonla ulaşıldı.
Olay yerinde bulunan Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli de vatandaşla konuştu.
Arama kurtarma çalışmalarına katılan bir kadın, enkaz altındaki bir kişiyle telefonla görüştü, sakin olmasını söyledi.
Enkaz altındaki Buse, "Köpekleri salın ben de kedi sesi çıkarayım" derken Bakan Pakdemirli, "Aferin Buse, moralini böyle yüksek tutmak istiyorum. Biraz sabret...." dedi.
Gazetecilerin sorusu üzerine Bakan Pakdemirli, "Depremzedeyle konuşuyorum lütfen. Onun enerjisini boşa harcamamamız gerekiyor." diye yanıt verdi.