Son Dakika: Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin yankıları sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yeni bir açıklama geldi.

Bakan Soylu, İstanbul Sözleşmesiyle ilgili olarak "İstanbul Sözleşmesi üzerinden haksız bir ithamla karşı karşıya kaldık. Biz egemen bir devletiz. İstediğimiz uluslararası sözleşmenin altına imza atarız, istediğimizden çıkarız." açıklamasını yaptı.

'ÇALIŞMALARIMIZI EKSİLTMEZ VEYA ARTTIRMAZ'

İçişleri Bakanı Soylu, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada şunları ifade etmişti:

"Uluslararası sözleşmelerin varlığı veya yokluğu, vatandaşımızın karşı karşıya kalacağı herhangi bir suç şeklini önlemeye ilişkin sorumluluklarımızı ve bu sorumluluğun gereği olan çalışmalarımızı eksiltmez veya arttırmaz" dedi.

“Uluslararası sözleşmelerin varlığı veya yokluğu, vatandaşımızın karşı karşıya kalacağı herhangi bir suç şeklini önlemeye ilişkin sorumluluklarımızı ve bu sorumluluğun gereği olan çalışmalarımızı eksiltmez veya arttırmaz.”#İstanbulSözleşmesi ile ilgili... pic.twitter.com/MQT9ieXLek — Süleyman Soylu | Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@suleymansoylu) March 20, 2021



