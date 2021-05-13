Son Dakika: Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, kendisine yönelik operasyonlar sonrası çektiği videoların dördüncüsünde "Süleyman Soylu, sen 'Sedat Peker'e dosya hazırlıyorlar, tehlikeli bir durum olursa haber vereceğim' demedin mi; koruma polisimi sen vermedin mi? Temiz Süleyman'ın istifa olayı var ya, bir gün önce robot hesaplardan tweetler hazırlandı!" iddialarında bulundu. BAKAN SOYLU'DAN JET YANIT İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Peker'in iddialarına sosyal medyadan yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Aylardır bu senaryonun bu noktaya geleceğini bekliyordum.

Birilerinin elinde operasyon elemanı olan mafya pisliği... pic.twitter.com/4rqfYDZmc0 — Süleyman Soylu | Maske???? Mesafe↔️ Temizlik???? (@suleymansoylu) May 13, 2021 Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle: Aylardır bu senaryonun bu noktaya geleceğini bekliyordum... Birilerinin elinde operasyon elemanı olan mafya pisliği, yıllarca bu ülkede tehdit ve şantajla pek çok insanın canını acıttı. Devlet ve millet gibi kutsal kavramların ardına sığınarak kan emici oldu, her türlü pisliğe bulaştı. Türkiye, tam da bunlar gibi pespayelerle mücadele ederek temizleniyor ve yükseliyor. Kullandığı uyuşturucunun beynini yok ettiği, müptezel operasyon elemanına sesleniyorum: İddianı, iftiranı, her şeyin açığa çıkması için yargıya taşıyorum. Ben adalete teslimim. Sen de operasyon faresi gibi kaçma, ülkene gel adalete teslim ol.

Elbette ki cesaret aldığın bir yerler vardır.

Tüm iftira ve ithamlarına mal bulmuş mağribi gibi sarılan ve “şereflice”siyaset malzemesi haline getiren

Nasıl olsa Kemal Kılıçdaroğlu gibi ağabeyin var.

Nasıl olsa Meral Akşener gibi ablan var

Nasıl olsa Ali Babacan gibi kardeşin var.

Nasıl olsa Ahmet Davutoğlu gibi hocan var.

Nasıl olsa Birgün gibi gazeten var.

Nasıl olsa Cumhuriyet gibi gazeten var.

Nasıl olsa Sözcü gibi yayın organın var.

Nasıl olsa Fetö’nün sosyal medya ağı var

Nasıl olsa Hdpkk’nın tam desteği var.

Nasıl olsa bu tiyatroya günlerdir aval aval bakan, her şeye konuşup laf söyleyen ama hala Türkiye’nin eski Türkiye olmadığını anlamayan, şimdi susan ödlekler var. Hükümetlerimiz ve partimiz terörden uyuşturucuya kadar pek çok suç kaynağında cumhuriyet tarihimizin en başarılı sonuçlarını üretti. Ancak, başından itibaren en en başarılı olduğu alan, mafyadan bu ülkeyi ve milleti kurtarmaktır.

Onun için Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a minnettarım. Mafya pisliklerine ve onların pis oyunlarına müsaade etmediği için.