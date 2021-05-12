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Mehmet Ağar'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt!

12.05.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sedat Peker'in yayınladığı videolar kamuoyunda gündem yaratırken, birçok suçlama yönelttiği eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'dan Peker'in iddialarına yanıt geldi.

Mehmet Ağar'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt!

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, organize suç örgütü lideri suçlamasıyla aranan Sedat Peker’in kendisi ve AK Parti Milletvekili olan oğlu Tolga Ağar hakkındaki iddialara ilişkin ilk kez konuştu.

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Ağar, 'iş insanı Mübariz Mansimov'u tehdit ederek Yalıkavak Marina'yı aldığı' iddiasını yalanlarken, rica üzerine yöneticilik yaptığını söyledi.

Kendisinin yönetici olarak orada olmaması halinde 'mafyanın çökeceğini' savunan Ağar, Öztürk'ün sorduğu diğer soruları ise şu aşamada önemsemediğini belirterek yanıtlamadı.

SEDAT PEKER HANGİ SUÇLAMALARDA BULUNMUŞTU?

  • Evime yapılan baskını Mehmet Ağar organize etti. Ağar tipi polisler küçük kızıma silah doğrultup, eşimin özel eşyalarını aradı.

  • Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar, Elazığ'da yerel TV'de program yapan Kazak vatandaşı Yeldana Kaharman'a tecavüz etti. Kaharman şikayetçi olduktan bir gün sonra evinde ölü bulundu.
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  • Mehmet Ağar, Mübariz Gurbanoğlu'nu FETÖ'ye kendisi götürdü. Sonra da FETÖ'cü diye tutuklatıp Bodrum'daki milyar dolarlık marinasına çöktü.
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  • Mehmet Ağar, uyuşturucu ticaretini yönetiyor.
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sedat peker Saygı Öztürk

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