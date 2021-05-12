Mehmet Ağar'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt!

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, organize suç örgütü lideri suçlamasıyla aranan Sedat Peker’in kendisi ve AK Parti Milletvekili olan oğlu Tolga Ağar hakkındaki iddialara ilişkin ilk kez konuştu.
Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Ağar, 'iş insanı Mübariz Mansimov'u tehdit ederek Yalıkavak Marina'yı aldığı' iddiasını yalanlarken, rica üzerine yöneticilik yaptığını söyledi.
Kendisinin yönetici olarak orada olmaması halinde 'mafyanın çökeceğini' savunan Ağar, Öztürk'ün sorduğu diğer soruları ise şu aşamada önemsemediğini belirterek yanıtlamadı.
Evime yapılan baskını Mehmet Ağar organize etti. Ağar tipi polisler küçük kızıma silah doğrultup, eşimin özel eşyalarını aradı.