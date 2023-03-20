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  4. SON DAKİKA | Bakan Soylu, Bakan Kirişci ve Bakan Nebati'den selin vurduğu Şanlıurfa'da önemli açıklamalar

SON DAKİKA | Bakan Soylu, Bakan Kirişci ve Bakan Nebati'den selin vurduğu Şanlıurfa'da önemli açıklamalar

20.03.2023 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Şanlıurfa ve Adıyaman'ı vuran sel felaketinde can kaybı 19 olmuştu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa'da kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulunuyor. Bakan Kirişci derelerle ilgili yeni bir proje hazırladıklarını söyledi.

SON DAKİKA | Bakan Soylu, Bakan Kirişci ve Bakan Nebati'den selin vurduğu Şanlıurfa'da önemli açıklamalar

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım, Orman Bakanı Vahit Kirişci ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sel felaketine ilişkin açıklama yapıyor.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine her türlü destekte bulunuldu, bulunulmaya devam edilecek.

1 mahalle hariç o da Akabe mahallesi, temizlik yüzde 75 bitti, diğerlerinde de yüzde 90-95'in üzerinde.

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Korucular da jandarmamızla birlikte ciddi bir mesai ortaya koydular.

Bakan Kirişci'nin açıklamalarından satır başları ise şu şekilde:

3 derenin bir daha taşkın yaşamamak üzere çalıştırılması konusunda yoğun bir gayret var. Gerçekten bunun kabul edilebilir bir yanı yok. Bu derelerin genişlik olarak yeterli olması, üstlerinin açık olması, asla kapatılmaması ve derenin geçtiği havzalarda diğer yapılması gerekenler...

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Yaklaşık 1200 metrelik Sırrın deresi üzerine 800 metrelik Karakoyun deresi üzerine derelerin üstünün açılması için çalışmaları tamamlayacağız. Sıfırdan yeni bir projelendirme çalışmasının içindeyiz. Bu çalışmalar tamamlandığında inanıyorum ki bu tür taşkınlar olmayacak.

Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları da şu şekilde:

Tahammülümüz yok, çok hızlı çalıştık, olağanüstü çalıştık. Hasar tespitleri yapılan yerlerde hızlı bir şekilde ödeme yapıldı. Sayın İçişleri Bakanımıza özellikle teşekkür ediyorum, Tarım Bakanımız da olağanüstü bir çaba sarf etti. Bundan sonrası vatandaşlarımızın psikolojik desteklerini sağlamak.

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(Deprem) Allah bu tür afetleri bir daha vermesin. Canımız yandı. İşini aşını kaybeden vatandaşlarımız var. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun.

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sel Şanlıurfa Süleyman Soylu Vahit Kirişci

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