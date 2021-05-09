Son Dakika! Bakan Soylu'dan tam kapanma açıklaması: Önemli bir sürece başladık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kars’ta düzenlenen güvenlik toplantısına katıldı.

Bakan Soylu’nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bugüne kadar Eren operasyonlarıyla 3'ü kırmızı, 6'sı turuncu, 1'i gri kategoride, 2'si bölgede yönetici düzeyinde terörist etkisiz hale getirildi. Buna dün gece Hakkari'de etkisiz hale getirilen teröristleri de eklediğimiz zaman Eren operasyonlarında toplam 40 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu.

15 Temmuz'dan bugüne kadar toplam 8 bin mağara ve sığınağa girildi, imha edildi. Eren operasyonlarında ise Ocak'ta başlamamıza rağmen 770 mağara ve sığınak imha edildi. Yaklaşık 412 kg patlayıcı ele geçirildi. Yine şunu ifade etmem gerekir ki Eren operasyonlarında 10 kişilik bir terörist grubu etkisiz hale getirildi. Terör örgütlerinin arkasında kimleri olduğunu biliyoruz. Güvenlik bu ülkenin en önemli alt yapılarından birisidir.

Bir dönemler kimsenin aklından geçmeyecek, neredeyse turizmin gözdesi bir şehir haline geldi Kars. Aylar önce vatandaşlar trenden yer ayırttılar güzellikleri görebilmek için. Karslı hemşerilerimize hürmetlerimizi iletiyoruz. Yarınlarımız daha güçlü olacak.