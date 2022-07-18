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  4. SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu! 'Azat Kendal' kod adlı Necati Utku Kiraz etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu! 'Azat Kendal' kod adlı Necati Utku Kiraz etkisiz hale getirildi

18.07.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Birçok eylemin faili olarak kırmızı bültenle aranan turuncu kategorideki terör örgütü PKK mensubu terörist 'Azat Kendal' kod adlı Necati Utku Kiraz etkisiz hale getirildi.

SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu! 'Azat Kendal' kod adlı Necati Utku Kiraz etkisiz hale getirildi

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı bültenle aranan Turuncu kategorideki 'Azat Kendal' kod adlı Necati Utku Kiraz ve 1 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Uzun zamandır peşindeydik. Emniyet İstihbarat ve Diyarbakır Emniyeti'nin başarılı operasyonuyla birlikte Jandarma'nın son vuruşu...

Birçok olayın faili Kırmızı Bültenle aranan Turuncu Kategorideki Azat Kendal kod Necati Utku Kiraz ve 1 terörist etkisiz.

Elinize sağlık Kahramanlar..."


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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Süleyman Soylu
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