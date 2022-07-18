SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu! 'Azat Kendal' kod adlı Necati Utku Kiraz etkisiz hale getirildi

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı bültenle aranan Turuncu kategorideki 'Azat Kendal' kod adlı Necati Utku Kiraz ve 1 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Uzun zamandır peşindeydik. Emniyet İstihbarat ve Diyarbakır Emniyeti'nin başarılı operasyonuyla birlikte Jandarma'nın son vuruşu...

Birçok olayın faili Kırmızı Bültenle aranan Turuncu Kategorideki Azat Kendal kod Necati Utku Kiraz ve 1 terörist etkisiz.

Elinize sağlık Kahramanlar..."

Uzun zamandır peşindeydik

Emniyet İstihbarat ve Diyarbakır Emniyeti'nin başarılı operasyonuyla birlikte Jandarma'nın son vuruşu



Birçok olayın faili

Kırmızı Bültenle aranan

Turuncu Kategorideki Azat Kendal kod Necati Utku Kiraz ve 1 terörist etkisiz



Elinize sağlık Kahramanlar???? — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 18, 2022



