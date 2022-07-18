SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu! 'Azat Kendal' kod adlı Necati Utku Kiraz etkisiz hale getirildi

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kırmızı bültenle aranan Turuncu kategorideki 'Azat Kendal' kod adlı Necati Utku Kiraz ve 1 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakan Soylu sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"Uzun zamandır peşindeydik. Emniyet İstihbarat ve Diyarbakır Emniyeti'nin başarılı operasyonuyla birlikte Jandarma'nın son vuruşu...
Birçok olayın faili Kırmızı Bültenle aranan Turuncu Kategorideki Azat Kendal kod Necati Utku Kiraz ve 1 terörist etkisiz.
Elinize sağlık Kahramanlar..."
Uzun zamandır peşindeydik— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 18, 2022
Emniyet İstihbarat ve Diyarbakır Emniyeti'nin başarılı operasyonuyla birlikte Jandarma'nın son vuruşu
Birçok olayın faili
Kırmızı Bültenle aranan
Turuncu Kategorideki Azat Kendal kod Necati Utku Kiraz ve 1 terörist etkisiz
Elinize sağlık Kahramanlar????
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