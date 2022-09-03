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  4. Son dakika: Bakan Soylu merak edilen soruyu yanıtladı! "Terör yakında bitecek"

Son dakika: Bakan Soylu merak edilen soruyu yanıtladı! "Terör yakında bitecek"

03.09.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Diyarbakır Anneleri Evlat Nöbeti'nde 4. Yıl Programı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörün ne zaman biteceğine ilişkin soruya "Yakın zamanda Türkiye'de bitecek, merak etmeyin" şeklinde yanıt verdi. Soylu ayrıca HDP ve ABD'ye de sert sözlerle yüklendi.

Son dakika: Bakan Soylu merak edilen soruyu yanıtladı! "Terör yakında bitecek"

Son dakika haberi: Bakan Soylu'dan kritik 'terör' açıklaması! "Terör örgütünün ne zaman biteceği" yollu soruyu dile getiren Bakan Soylu, "Yakın zamanda Türkiye'de bitecek, merak etmeyin. Terör örgütünü sökerken Amerika'yı söküp atmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"HDP DE ABD'NİN UŞAĞIDIR"

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

  • PKK ve YPG'nin patenti ABD'dedir. Onlar olmasa böyle bir terör örgütü olmaz. HDP de ABD'nin uşağıdır.

  • Terör örgütü ne zaman bitecek? Yakın zamanda Türkiye'de bitecek, merak etmeyin. Terör örgütünü sökerken Amerika'yı söküp atmak istiyoruz.

"AMERİKA'YA, AVRUPA'YA İHTİYACIMIZ YOK"

  • Bizim Amerika'ya ihtiyacımız yok. Bizim kültürümüzden, inancımızdan bihaber olan Avrupa'ya ihtiyacımız yok.

  • Asıl derdimiz terör örgütlerini kendilerine kalkan edinenlerdir. Terör örgütlerini sahaya sürenlerdir.
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