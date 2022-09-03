Son dakika: Bakan Soylu merak edilen soruyu yanıtladı! "Terör yakında bitecek"

Son dakika haberi: Bakan Soylu'dan kritik 'terör' açıklaması! "Terör örgütünün ne zaman biteceği" yollu soruyu dile getiren Bakan Soylu, "Yakın zamanda Türkiye'de bitecek, merak etmeyin. Terör örgütünü sökerken Amerika'yı söküp atmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları:
PKK ve YPG'nin patenti ABD'dedir. Onlar olmasa böyle bir terör örgütü olmaz. HDP de ABD'nin uşağıdır.
Bizim Amerika'ya ihtiyacımız yok. Bizim kültürümüzden, inancımızdan bihaber olan Avrupa'ya ihtiyacımız yok.