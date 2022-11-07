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SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu! Sabah 05.30'da başladı, çok sayıda kişiye gözaltı

07.11.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Osmaniye'de başlatılan uyuşturucu operasyonun ardından bu sabah saatlerinde Bursa'da da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla başlayan operasyonda 110 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bakan Soylu yaptığı açıklamada gözaltı kararı verilenlerden 95'inin yakalandığını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu! Sabah 05.30'da başladı, çok sayıda kişiye gözaltı

Son dakika: Türkiye'de uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Osmaniye'de yapılan operasyonun ardından bu sabah da Bursa'da düğmeye basıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla saat 05.30'da başlayan operasyon kapsamında 110 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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BİN 700 PERSONEL KATILIYOR

Bursa'da, önceden belirlenen 110 şüpheliye yönelik 70 adrese şafak vakti eş zamanlı narkotik operasyonu başlatıldı. ‘Kökünü Kurutma’ adı verilen operasyona, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Asayiş, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

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Bin 700 personelin görev aldığı operasyona 1 helikopter ve 3 İHA ile havadan destek verildi. Operasyonda 9 narkotik dedektör köpeği de aramalara katıldı.

BAKAN SOYLU DUYURDU: 95 KİŞİ GÖZALTINDA

Bakan Soylu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Polis mensubu arkadaşlarımızın 20 Eylül'de yürüttüğü başarılı operasyon sonrasında Bursa'da bugün 1730 arkadaşımızın katıldığı operasyon 05.30 itibarıyla başladı. 110 kişiden 95'i gözaltına alındı. Aziz milletimiz rahat olsun, Avrupa'da uyuşturucu serbest ama milletimiz olarak buna müsaade etmeyiz. Hedefimiz sınırlarımızın içerisine hiçbir uyuşturucu maddesinin girmemesini sağlamaktır. Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz. Bu konuda arkadaşlarımız büyük bir gayret gösteriyor." dedi.

Kaynak: DHA-İHA

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Bursa uyuşturucu operasyonu

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