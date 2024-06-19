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  4. SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı! 'Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti'

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı! 'Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti'

19.06.2024 09:22
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 4 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı) 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 5 bin 345 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya acı bilançoyu açıkladı! 'Bayram tatilinin ilk 4 gününde 26 kişi hayatını kaybetti'

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı açıklamada "Bayram tatilinin 4. günü 18 Haziran 2024 Salı günü 24 saatlik sürede 693 trafik kazası meydana geldi. 4 kişi maalesef hayatını kaybetti. Bin 302 kişi yaralandı. 343 bin 095 araç denetlendi. 25 bin 518 araca hız ve radar işlemi, 30 bin 390 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 4 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi ve Salı) maalesef 26 kişi hayatını kaybetti. 5 bin 345 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya kaza
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