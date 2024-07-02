SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya'dan 'Kayseri' açıklaması! 474 kişi gözaltına alındı, 'provokasyon' uyarısı geldi

Son dakika: Kayseri’de meydana gelen bazı şehirlere de yayılan olaylara yönelik İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada "Yasa dışı yollara başvurularak gerçekleştirilen (göçmen karşıtı) provokatif eylemler sonrası 474 kişi gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle;

Kayseri'deki çirkin olay sonrası ülkemiz genelinde bazı şehirlerimizde dün gece Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştirilmiştir.

ÇOĞU SABIKALI... CİNSEL SALDIRI SUÇLULARI DA VAR

Yasa dışı yollara başvurularak gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 474 şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahısların 285’inin çeşitli suçlardan (Göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma v.b.) adli kaydı olduğu tespit edilmiştir.

"PROVOKASYONLARA GELMEYELİM" UYARISI

Kıymetli Vatandaşlarım;

Provokasyonlara gelmeyelim. İtidalli davranalım. Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve Milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir."