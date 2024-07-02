HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya'dan 'Kayseri' açıklaması! 474 kişi gözaltına alındı, 'provokasyon' uyarısı geldi

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya'dan 'Kayseri' açıklaması! 474 kişi gözaltına alındı, 'provokasyon' uyarısı geldi

02.07.2024 13:35
Önerilen Videolar
Birlikte 130 kilo veren çiftin değişimi sosyal medyada gündem yarattı! Bir gören bir daha baktı: "Her zamankinden daha mutluyuz"

Birlikte 130 kilo veren çiftin değişimi sosyal medyada gündem yarattı! Bir gören bir daha baktı: "Her zamankinden daha mutluyuz"

Site güvenlikçisi daire sahibini öldürdü: O anlar kamerada

Site güvenlikçisi daire sahibini öldürdü: O anlar kamerada

Çanakale Boğazı'nda caretta caretta ile selfie

Çanakale Boğazı'nda caretta caretta ile selfie

İçerik devam ediyor
02.07.2024 13:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Kayseri'de meydana gelen olaylar sonrası ülke genelindeki bazı şehirlere yayılan Suriyeli sığınmacılara yönelik tepkilerle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada "Yasa dışı yollara başvurularak gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 474 şahıs gözaltına alınmıştır." dedi. Bakan Yerlikaya, gözaltına alınanların çoğunun sabıkalı olduğunu duyurdu.

Son dakika: Kayseri’de meydana gelen bazı şehirlere de yayılan olaylara yönelik İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada "Yasa dışı yollara başvurularak gerçekleştirilen (göçmen karşıtı) provokatif eylemler sonrası 474 kişi gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle;

Kayseri'deki çirkin olay sonrası ülkemiz genelinde bazı şehirlerimizde dün gece Suriyelilere yönelik provokatif eylemler gerçekleştirilmiştir.

thumbs_b_c_3a6ad9d8b95580546c398f9fbe3f17a5

ÇOĞU SABIKALI... CİNSEL SALDIRI SUÇLULARI DA VAR

Yasa dışı yollara başvurularak gerçekleştirilen provokatif eylemler sonrası 474 şahıs gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahısların 285’inin çeşitli suçlardan (Göçmen kaçakçılığı, yaralama, uyuşturucu, yağma, hırsızlık, mala zarar verme, cinsel taciz, dolandırıcılık, parada sahtecilik, tehdit, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma v.b.) adli kaydı olduğu tespit edilmiştir.

thumbs_b_c_db37a4a930ee00d3c90af60cff1a2113

"PROVOKASYONLARA GELMEYELİM" UYARISI

Kıymetli Vatandaşlarım;
Provokasyonlara gelmeyelim. İtidalli davranalım. Hukuk dışı yollarla, insanlara, çevreye ve mallara zarar vererek suç işlemeyelim. Devletimiz güçlüdür. Devletimize ve Milletimize karşı bu komploları kuranlar hak ettikleri karşılığı göreceklerdir."

Kritik toplantı! Bakan Güler, birlik komutanları ile görüştü Kritik toplantı! Bakan Güler, birlik komutanları ile görüştü
MİT de devrede! Suriye ve Kayseri'deki olaylarla ilgili net açıklama MİT de devrede! Suriye ve Kayseri'deki olaylarla ilgili net açıklama
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır
Express

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
AK Parti'nin Kızılcahamam'daki kampı sona erdi AK Parti'nin Kızılcahamam'daki kampı sona erdi
Arap iş insanları yemek sırasında kabus yaşadı! "Arap marap anlamam ben"Arap iş insanları yemek sırasında kabus yaşadı! "Arap marap anlamam ben"
RTÜK Başkanı Şahin’den Kayseri'deki gerginlikle ilgili açıklamaRTÜK Başkanı Şahin’den Kayseri'deki gerginlikle ilgili açıklama
Anahtar Kelimeler:
Kayseri Ali Yerlikaya son dakika suriyeli
En Çok Okunan Haberler
O başkasıyla dans etti, sevgilisi izledi! Olay oldu

O başkasıyla dans etti, sevgilisi izledi! Olay oldu

SGK uzmanı en düşük memur maaşını açıkladı

SGK uzmanı en düşük memur maaşını açıkladı

Kritik toplantı! Bakan Güler, birlik komutanları ile görüştü

Kritik toplantı! Bakan Güler, birlik komutanları ile görüştü

Karadeniz'in ölümü: "Şu an uyuyor, uyanırsa felaket olur"

Karadeniz'in ölümü: "Şu an uyuyor, uyanırsa felaket olur"

Yerlikaya'dan 'Kayseri' açıklaması! 474 kişi gözaltında

Yerlikaya'dan 'Kayseri' açıklaması! 474 kişi gözaltında

Antalya'da olaylar büyüdü: Suriyelilerin araç ve iş yerlerine zarar verildi!

Antalya'da olaylar büyüdü: Suriyelilerin araç ve iş yerlerine zarar verildi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

Columbia, Helly Hansen, The North Face... %50'ye varan indirimler

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia indirimleri devam ediyor

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.