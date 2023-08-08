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  4. SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Göçmen kaçakçılığına bir darbe daha: Bin 385 organizatör yakalandı

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Göçmen kaçakçılığına bir darbe daha: Bin 385 organizatör yakalandı

08.08.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 2 bin 548 operasyon gerçekleştirdik." dedi. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada son 60 gündeki operasyonlarda bin 385 organizatörün yakalandığını duyurdu.

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Göçmen kaçakçılığına bir darbe daha: Bin 385 organizatör yakalandı

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığına yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

Son 60 günde: Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 2.548 operasyon gerçekleştirdik.

BİN 385 ORGANİZATÖR YAKALANDI

Bu operasyonlarda, 1.385 düzensiz göçmen organizatörü yakalandı.

Bu şahısların, 372'si tutuklandı. 172'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer organizatörlerin işlemleri devam ediyor.

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17 BİN 258'İ SINIR DIŞI EDİLDİ

Düzenlenen operasyonlarda: 35.867 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu düzensiz göçmenlerin, 17.258'i sınır dışı edildi. Kalan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri devam ediyor.

Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz.

Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin nefeslerini keseceğiz!

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