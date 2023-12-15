SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Murat Karayılan'ın koruması etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 4 güvenlik görevlimizin şehit edildiği, 15 güvenlik görevlimizin yaralandığı 4 eyleme katılan, terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Murat Karayılan'ın korumasının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları ifade etti:

"4 Aralık’ta düzenlenen KAHRAMANLAR-32 operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristin Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) sözde yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan'ın korumalığını yapan Herekol Hezex (K) Yunus Aras olduğu tespit edildi. Şehitlerin kanı yerde kalmadı.

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Mardin ili Dargeçit ilçesi Alayurt mahallesi kırsalında takibe alınan 2 BTÖ mensubu terörist, 4 Aralık’ta Kahramanlar-32 operasyonunda etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden kimliği belirlenemeyen BTÖ Mensubunun DNA testinde Herekol Hezex (K) Yunus Aras olduğu belirlendi. Bu teröristin 2019 yılında Irak’ın kuzeyinde BTÖ'nün sözde yürütme konseyi üyesi Murat Karayılan’ın korumalığını yaptığı da belirlendi.

Hain terörist Herekol Hezex (K) Yunus Aras’ın 4 güvenlik görevlimizin şehit edildiği, 15 güvenlik görevlimizin yaralandığı 4 eyleme katıldığı tespit edildi.

Hain teröristin katıldığı eylemler;

Şırnak ili Gabar Dağı bölgesinde 04 Nisan 2017 tarihinde Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Yavşan, Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk, Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl’ün şehit edilmesi ve 9 güvenlik görevlimizin yaralandığı EYP’li saldırı olayı,

Şırnak ili Gabar Dağı Görmeç Üs bölgesinde 05 Mayıs 2017 tarihinde Tankçı Uzm.Çvş. Musa VURUŞKAN’ın şehit, 2 güvenlik görevlimizin yaralandığı silahlı saldırı olayı,

Şırnak ili Gabar Dağı bölgesinde 8 Ocak 2018 tarihinde 1 güvenlik görevlimizin yaralandığı EYP’li saldırı olayı,

Şırnak ili Gabar Dağı bölgesinde 23 Şubat 2018 tarihinde 3 güvenlik görevlimizin yaralandığı silahlı saldırı olayı tespit edilmiştir."

4 Aralık’ta düzenlenen KAHRAMANLAR-32 operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristin Bölücü Terör Örgütünün (BTÖ) SÖZDE yürütme konseyi üyesi Murat KARAYILAN’ın korumalığını yapan Herekol Hezex (K) Yunus Aras olduğu tespit edildi ❗️

ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI❗️



Aziz… pic.twitter.com/S0l98C2Qrf — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 15, 2023







