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  4. SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Uyuşturucu tacirlerine darbe: 49 ilde 378 kişi gözaltında

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Uyuşturucu tacirlerine darbe: 49 ilde 378 kişi gözaltında

14.12.2023 08:19 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 49 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. "NARKOGÜÇ-39" operasyonunda 378 şüpheli gözaltına alındı.

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Uyuşturucu tacirlerine darbe: 49 ilde 378 kişi gözaltında

Son dakika: Uyuşturucu tacirlerine yönelik 49 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada NARKOGÜÇ-39 adı verilen operasyonda 886 kg metamfetamin, 14 kg kokain olmak üzere toplam 3 ton 275 kg uyuşturucu Madde ele geçirildi. Operasyonlarda 378 şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklarınca 652 ekip, bin 422 personel ve 25 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Gaziantep, Balıkesir, Tekirdağ, Antalya, Şanlıurfa, Sakarya, Kırklareli, Osmaniye, Aydın, Zonguldak, Mersin, Amasya, Kütahya, Adana, Bitlis, Muğla, Trabzon, Denizli, Malatya, Siirt, Kastamonu, Mardin, Hatay, Kocaeli, Samsun, Karabük, Konya, Kırşehir, Adıyaman, Edirne, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kayseri, Aksaray, Van, Uşak, Çorum, Elazığ, Isparta, Yozgat, Bilecik, Giresun, Iğdır, Karaman ve Diyarbakır olmak üzere toplam 49 ilde yapılan "NARKOGÜÇ-39" operasyonunda 378 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları ve yakalanan zehir tacirleri ise şöyle:

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliğince yapılan 3 ayrı operasyonda;

761 kilo 500 gram metamfetamin,

340.200 adet uyuşturucu hap,

45 kg skunk ele geçirildi.

1’i yabancı uyruklu 11 zehir taciri yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

111 kilo 400 gram metamfetamin ele geçirildi.

1'i yabancı uyruklu 4 zehir taciri yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

1 Ton 900 Kg esrar,

149 kg skunk ele geçirildi.

8 zehir taciri yakalandı.

Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

54 kg 150 gr skunk ele geçirildi.

6 zehir taciri yakalandı.

Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonda;

28.000 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

20 zehir taciri yakalandı.

Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan operasyonda;

16.850 adet uyuşturucu hap,

1 kg skunk,

Muhtelif miktarda esrar ele geçirildi,

5 zehir taciri yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

3 kg 300 gr skunk ele geçirildi.

27 zehir taciri yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda;

15 kg eroin ele geçirildi.

16 zehir taciri yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

1 milyon adet kullanımlık Bonzai,

2 kg 500 gr metamfetamin,

115 kg skunk ele geçirildi.

10 zehir taciri tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

2 kg 500 gr metamfetamin,

Muhtelif miktarlarda esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi.

38 zehir taciri yakalandı.

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda;

8 kg metamfetamin ele geçirildi.

4 zehir taciri yakalandı.

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