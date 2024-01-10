SON DAKİKA | Bakan Yumaklı'dan 'yapay et' açıklaması! "İzin verilmesi asla söz konusu değil"

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yapay et tartışmaları ile ilgili açıklama yaptı. Yumaklı, "Yapay et kesinlikle gündemimizde yok. Yapay et üretimine izin verilmesi asla söz konusu değil." dedi. (DHA)
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