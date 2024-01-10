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  4. SON DAKİKA | Bakan Yumaklı'dan 'yapay et' açıklaması! "İzin verilmesi asla söz konusu değil"

SON DAKİKA | Bakan Yumaklı'dan 'yapay et' açıklaması! "İzin verilmesi asla söz konusu değil"

10.01.2024 11:37 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Bakan Yumaklı yaptığı açıklamayla 'Bakanlık yapay ete izin verdi' iddialarını yalanladı. Yumaklı, yapay et üretimine izin verilmesinin asla söz konusu olmadığını söyledi.

SON DAKİKA | Bakan Yumaklı'dan 'yapay et' açıklaması! "İzin verilmesi asla söz konusu değil"

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yapay et tartışmaları ile ilgili açıklama yaptı. Yumaklı, "Yapay et kesinlikle gündemimizde yok. Yapay et üretimine izin verilmesi asla söz konusu değil." dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yapay et İbrahim Yumaklı
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