SON DAKİKA | Bakan Yumaklı'dan 'yapay et' açıklaması! "İzin verilmesi asla söz konusu değil"

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yapay et tartışmaları ile ilgili açıklama yaptı. Yumaklı, "Yapay et kesinlikle gündemimizde yok. Yapay et üretimine izin verilmesi asla söz konusu değil." dedi. (DHA)

