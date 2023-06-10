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  4. SON DAKİKA | Bakanlık duyurdu! Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik icra edilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı

SON DAKİKA | Bakanlık duyurdu! Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik icra edilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı

10.06.2023 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik güvenlik güçlerinde Şırnak’ta icra edilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’sinin cezaevine gönderildiğini bildirdi.

SON DAKİKA | Bakanlık duyurdu! Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’ye yönelik icra edilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı tarafından operasyonla ilgili yapılan açıklamada, “Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; daha önce sağ ele geçirilen terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen Şırnak ili Merkez, Cizre ve Silopi ilçelerinde 4 şüpheli şahsa yönelik operasyon icra edilmiştir. Gerçekleştirilen operasyonda; 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadeleye etkin bir şekilde devam edilmektedir" ifadeleri yer aldı. (İHA)

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