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Son Dakika: Bakaya ve kaçaklar için bedelli askerlik düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! 550 bin kişiye askerlik affı geliyor

20.06.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, bakayalara bedelli askerlik affı düzenlemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ünal, bakaya ve kaçaklar için bedelli askerlik düzenlemesinin TBMM'ye sunulduğunu duyurdu. Düzenleme ile 550 bin kişiye askerlik affı geliyor. İşte detaylar!

Son Dakika: Bakaya ve kaçaklar için bedelli askerlik düzenlemesi TBMM'ye sunuldu! 550 bin kişiye askerlik affı geliyor

Son dakika haberine göre Yoklama kaçağı ve bakayaların bedelli askerlikten faydalanabilmesi için düzenlenen affın detayları belli oldu. 550 bin kişiye askerlik affı getiren düzenlemeye ilişkin AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal açıklamalarda bulundu.

TBMM'YE SUNULDU

Ünal, bakaya ve kaçaklar için bedelli düzenlemesinin TBMM'ye sunulduğunu duyurdu. Ünal, "Askeri Ceza Kanunu'nda değişiklik teklifini TBMM'ye sunuyoruz. 20 maddelik teklifimizi hazırladık. Yoklama kaçağı, bakayalar bedelli askerlikten yararlanacak." dedi.

BEDELLİ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Ünal, bedelli ücreti ile ilgili ise "Miktarları Savunma Bakanlığı belirleyip duyuracak" açıklamasında bulundu.

Detaylar geliyor...

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bedelli askerlik askerlik
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