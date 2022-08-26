SON DAKİKA | Beşiktaş'ın tribün liderlerinden Seyit Subaşı'ya silahlı saldırı! O anlar saniye saniye görüntülendi

Son dakika: Beşiktaş'ın tribün liderlerinden Seyit Subaşı'nın öldürülme anına ilişkin görüntüler oraya çıktı. İstanbul'da bir alışveriş merkezinde meydana gelen olayda Seyit Subaşı'nın silahlı saldırıya uğradığı o anlar saniye saniye görüntülendi.
Bayrampaşa'da alışveriş merkezindeki kafede dün akşam arkadaşlarıyla oturan Seyit Subaşı, silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Subaşı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, saldırgan Mustafa Y., olay yerinin 50 metre yakınında gözaltına alındı.
Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırganın arkadaşlarıyla kafede oturan Subaşı'ya silahla ateş ettiği ve Subaşı'nın vurulduktan sonra yere yığıldığı yer alıyor. Kafedekilerin korkuyla etrafa kaçıştıkları görülüyor.
Kaynak: DHA
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