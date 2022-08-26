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  4. SON DAKİKA | Beşiktaş'ın tribün liderlerinden Seyit Subaşı'ya silahlı saldırı! O anlar saniye saniye görüntülendi

SON DAKİKA | Beşiktaş'ın tribün liderlerinden Seyit Subaşı'ya silahlı saldırı! O anlar saniye saniye görüntülendi

26.08.2022 20:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Beşiktaş'ın tribün liderlerinden Seyit Subaşı, dün akşam bir alışveriş merkezinde arkadaşlarıyla otururken uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Saldırgan gözaltına alınırken cinayet anının görüntüleri ortaya çıktı.

SON DAKİKA | Beşiktaş'ın tribün liderlerinden Seyit Subaşı'ya silahlı saldırı! O anlar saniye saniye görüntülendi

Son dakika: Beşiktaş'ın tribün liderlerinden Seyit Subaşı'nın öldürülme anına ilişkin görüntüler oraya çıktı. İstanbul'da bir alışveriş merkezinde meydana gelen olayda Seyit Subaşı'nın silahlı saldırıya uğradığı o anlar saniye saniye görüntülendi.

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SEYİT SUBAŞI HAYATINI KAYBETTİ

Bayrampaşa'da alışveriş merkezindeki kafede dün akşam arkadaşlarıyla oturan Seyit Subaşı, silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan Subaşı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, saldırgan Mustafa Y., olay yerinin 50 metre yakınında gözaltına alındı.

Beşiktaş tribün lideri Seyit Subaşı, silahla vurularak hayatını kaybetti!Beşiktaş tribün lideri Seyit Subaşı, silahla vurularak hayatını kaybetti!

SEYİT SUBAŞI'YA SALDIRI ANI KAMERADA

Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırganın arkadaşlarıyla kafede oturan Subaşı'ya silahla ateş ettiği ve Subaşı'nın vurulduktan sonra yere yığıldığı yer alıyor. Kafedekilerin korkuyla etrafa kaçıştıkları görülüyor.

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Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul silahlı saldırı
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