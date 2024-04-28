SON DAKİKA | Beşiktaş'ta zincirleme kaza: 8 araç birbirine girdi, 8 kişi yaralandı! 'Kasırga kopmuş gibiydi'

Son dakika haberine göre Beşiktaş Büyükdere Caddesi’nde 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İddiaya göre, Beşiktaş istikametine seyreden hafif ticari araç, aks kırması sonucu sürücünün kontrolünden çıktı. Bariyerleri aşarak karşı şeride geçen araç, ortalığı savaş alanına çevirdi.

8 KİŞİ YARALANDI

Akan trafikte otomobillere çarpan hafif ticari araç, 2 otomobilin üzerine asılı kaldı. 8 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 6 kişi olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edilirken, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

MİLLETVEKİLİNİN YEĞENİ ÇIKTI

Kazaya karışan lüks maserati marka otomobilin sürücüsünün bir milletvekilinin yeğeni olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

“HAVADA GÖRDÜM ARACI"

Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü Cem Kurt, “Maslak yönünden gelen hafif ticari araç, diğer araçların üzerine uçtu. Ben havada gördüm, kaldırıma vurduktan sonra önce başka bir ticari araca daha sonra diğer araçlara vurdu. Ben de onun yanındaydım, yarım metre ile kurtardım. Havada gördüm aracı, o kadar kötü yani. Anlık oldu, telaş oldu, bir parça da benim arabaya zarar verdi. Cam ve arka kaportada ezikler var. Yaralılardan 6’sının ambulansla gittiğini gördüm, demir bariyerler uçtu. Kasırga birden kopmuş gibiydi, çok kötüydü" dedi.

İŞTE OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER;

İHA-DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





