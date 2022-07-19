HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Beyaz Saray'dan flaş 'Ukrayna tahılı' açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili dikkat çeken ifadeler

SON DAKİKA | Beyaz Saray'dan flaş 'Ukrayna tahılı' açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili dikkat çeken ifadeler

19.07.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Beyaz Saray'dan Ukrayna tahılı konusunda önemli bir açıklama geldi. Ukrayna tahılının çıkarılması için yapılan müzakerelerden sonuç alınacağını umdukları belirtilen açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili de dikkat çeken ifadeler kullanıldı. Beyaz Saray'ın açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabalarını memnuniyetle karşıladıkları bildirildi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

SON DAKİKA | Beyaz Saray'dan flaş 'Ukrayna tahılı' açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili dikkat çeken ifadeler

Son dakika: Beyaz Saray, Ukrayna tahılının çıkarılması için yapılan müzakerelerden sonuç alınacağını umduklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, günlük basın toplantısında ABD'nin dış politikasını değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ÜÇLÜ ZİRVE SORUSU

Türkiye, İran ve Rusya arasında bugün İran'da yapılan görüşmelerin sorulması üzerine Kirby, "Bu toplantı hakkında yorumu bu ülkelere bırakıyorum. Ajandada ne vardı bilmiyorum. Türkiye, Rusya ve Ukrayna arasında tahıl ihracatına yönelik devam eden görüşmelere önem veriyoruz." ifadesini kullandı.

Kirby, Ukrayna tahılının uluslararası pazarlara ulaştırılmasıyla ilgili görüşmelerin sonuç vermesi konusunda umutlu olduklarını belirterek, "Tabii ki Sayın Erdoğan'ın liderliğini memnuniyetle karşılıyoruz. Başkan (Joe Biden) da bu konuda kendisine teşekkür etti. Erdoğan, tahılın çıkarılması için müzakere edilmiş bir sonuç için çalışıyor." diye konuştu.

Erdoğan, Putin ve Reisi zirvesi gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Söküp atacağızErdoğan, Putin ve Reisi zirvesi gerçekleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Söküp atacağız

Rusya'nın istediği zaman Ukrayna tahılına yönelik ambargosunu bitirebileceğini kaydeden Kirby, bu konuda yapılacak müzakerelerde Ukrayna'nın da taraf olması gerektiğini vurguladı. (AA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüm ili ayağa kaldıran olayda Bakan Koca'dan açıklama geldi! "10'u yoğun bakımda..." Onlarca çocuk hastanelik olmuştuTüm ili ayağa kaldıran olayda Bakan Koca'dan açıklama geldi! "10'u yoğun bakımda..." Onlarca çocuk hastanelik olmuştu
Kadir Şeker davasında flaş gelişme! Cezaevinden tahliye edilmişti...Kadir Şeker davasında flaş gelişme! Cezaevinden tahliye edilmişti...
Üniversite yakınında yangın! "Sebebi..."Üniversite yakınında yangın! "Sebebi..."
Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Recep Tayyip Erdoğan abd tahıl

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren tablo!

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren tablo!

Muhalefet liderlerinden ilk açıklamalar! "24 saat içinde yapacağız"

Muhalefet liderlerinden ilk açıklamalar! "24 saat içinde yapacağız"

Fenerbahçe'ye Polonya'da büyük saygısızlık!

Fenerbahçe'ye Polonya'da büyük saygısızlık!

Şehmus Ele 8 gün sonra sağ olarak bulundu

Şehmus Ele 8 gün sonra sağ olarak bulundu

'Ünlülerin psikoloğu' olarak biliniyordu! Diploması bile yokmuş

'Ünlülerin psikoloğu' olarak biliniyordu! Diploması bile yokmuş

Liderlerden üçlü görüşme! Terörle mücadele...

Liderlerden üçlü görüşme! Terörle mücadele...

İlginizi Çekebilir

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Gelinliğiyle sokak ortasında kalmıştı! Kabus değil hikaye oldu

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Arkadaşlarının cinsel ilişki görüntülerini yayınladılar!

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.