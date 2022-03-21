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  4. Son dakika: Binlerce kişiyi toplayıp gösteri yapmıştı... Ukrayna'da Kadirov ile dalga geçtiler!

Son dakika: Binlerce kişiyi toplayıp gösteri yapmıştı... Ukrayna'da Kadirov ile dalga geçtiler!

21.03.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya - Ukrayna savaşından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Savaşın ilk haftasında Ramazan Kadirov'a bağlı Çeçen birlikler Putin saflarında savaşmak için Ukrayna'ya yola çıkmıştı. Çeçenistan'da büyük bir törenle Ukrayna'ya gönderilen Çeçen birliklerin savaşın seyrini değiştireceği konuşuluyordu. Ukrayna Güvenlik Servisi'nden dikkat çeken bir açıklama geldi.

Son dakika: Binlerce kişiyi toplayıp gösteri yapmıştı... Ukrayna'da Kadirov ile dalga geçtiler!

Son dakika haberi: Çeçenistan lideri Kadirov'un en güvendiği isimlerden olan Magomed Tushayev, Ukrayna'daki çatışmalarda hayatını kaybetti. Ukrayna tarafı, Gostomel Havaalanına inmek için uğraşan üç yüz Çeçen savaşçının hayatını kaybettiğini açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

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SON DAKİKA: BİN SAVAŞÇISINI DAHA UKRAYNA'YA GÖNDERDİ!

Putin'in en sadık adamlarından biri olan Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, son günlerde bin savaşçısını daha Ukrayna'ya gönderdi. Kadirov, Salı günü savaşçılarının doğudan Ukrayna'ya girdiğini Maripol şehrine yapılan saldırıya öncülük ettiklerini açıkladı.

Kremlin, Putin’in Kadirov ile görüşme fotoğraflarını paylaştı

UKRAYNA BİRLİKLERİ ÇEÇEN GÜÇLERLE ALAY ETMEYE BAŞLADI

Ukrayna Ulusal Muhafızları, bir video yayınlayarak Rusya lehine savaşan Çeçen ordusuyla dalgageçti. Videoda, Ukraynalı askerlerin Çeçen ordusuna evlerine dönmeleri konusunda uyardıkları görülüyor.

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Rusya Ukrayna son dakika haberi
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