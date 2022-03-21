Son dakika: Binlerce kişiyi toplayıp gösteri yapmıştı... Ukrayna'da Kadirov ile dalga geçtiler!

Son dakika haberi: Çeçenistan lideri Kadirov'un en güvendiği isimlerden olan Magomed Tushayev, Ukrayna'daki çatışmalarda hayatını kaybetti. Ukrayna tarafı, Gostomel Havaalanına inmek için uğraşan üç yüz Çeçen savaşçının hayatını kaybettiğini açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

MYNET - DIŞ HABER

SON DAKİKA: BİN SAVAŞÇISINI DAHA UKRAYNA'YA GÖNDERDİ!

Putin'in en sadık adamlarından biri olan Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, son günlerde bin savaşçısını daha Ukrayna'ya gönderdi. Kadirov, Salı günü savaşçılarının doğudan Ukrayna'ya girdiğini Maripol şehrine yapılan saldırıya öncülük ettiklerini açıkladı.

UKRAYNA BİRLİKLERİ ÇEÇEN GÜÇLERLE ALAY ETMEYE BAŞLADI

Ukrayna Ulusal Muhafızları, bir video yayınlayarak Rusya lehine savaşan Çeçen ordusuyla dalgageçti. Videoda, Ukraynalı askerlerin Çeçen ordusuna evlerine dönmeleri konusunda uyardıkları görülüyor.

