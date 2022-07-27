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Son dakika: Bir acı haber daha! Pençe 1-2 Harekat bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

27.07.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Suriye'de Fırat Kalkanı Harekât alanı bölgesinde 2 askerin şehit olduğunu duyurmasının ardından bir acı haber de Pençe 1-2 Harekat bölgesinden geldi. Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek, bölgedeki EYP patlaması sonucu yaşamını yitirerek şehit oldu.

Son dakika: Bir acı haber daha! Pençe 1-2 Harekat bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamaya göre, Pençe 1-2 Harekât bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Pençe 1-2 Harekat bölgesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde arama tarama faaliyeti esnasında EYP patlaması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da şehit Taşyürek için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar'ın mesajı MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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Fırat Kalkanı bölgesinden acı haber! 2 askerimiz şehit olduFırat Kalkanı bölgesinden acı haber! 2 askerimiz şehit oldu


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