HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Son dakika | Bir ilk! Bakan Koca "Yakında ilan edeceğiz" diyerek duyurdu: 85 yaş üstüne tek hekim uygulaması

Son dakika | Bir ilk! Bakan Koca "Yakında ilan edeceğiz" diyerek duyurdu: 85 yaş üstüne tek hekim uygulaması

11.12.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 85 yaşından büyük hastalar için tek hekimlik uıygulaması hayata geçiriliyor. Bir ilk olacak uygulamayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. Bakan Koca, yaptığı açıklamada 85 yaşından büyük hastalara tek hekim uygulamasını devreye sokacaklarını belirtirken, "Bu konuda hazırlıklarımızı yaptık. Yakında ilan edeceğiz" diye konuştu.

Son dakika | Bir ilk! Bakan Koca "Yakında ilan edeceğiz" diyerek duyurdu: 85 yaş üstüne tek hekim uygulaması

Son dakika 85 yaş üstü vatandaşlar için tek hekim uygulaması geliyor. TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk olacak uygulamanın detaylarını açıkladı. 85 yaşından büyük hastalara tek hekim uygulamasını devreye sokacaklarını belirten Sağlık Bakanı Koca, söz konusu uygulamayı yakında ilan edeceklerini söyledi.

SON DAKİKA | 85 YAŞ ÜSTÜNE TEK HEKİM UYGULAMASI

TBMM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, söz konusu yeni uygulamayla ilgili şu ifadeleri kullandı;

GDFGD

"85 yaşından büyüklerimizin her birini bir hekim arkadaşımıza emanet etmek istiyoruz. Yeni düzenleme ile büyükler sağlık hizmeti alırken tek bir hekim tarafından yakından takip edilip yönlendirilecekler. Bu hepimizin üzerinde bir sorumluluktur. Hepimiz sağlıkla o günlere ulaştığımızda böyle bir muameleyi hak ediyoruz. Bu konuda hazırlıklarımızı yaptık. Yakında ilan edeceğiz"

SMS hastaları için yeni uygulama: En kısa sürede başlanıyor! Atama müjdesini de verdi SMS hastaları için yeni uygulama: En kısa sürede başlanıyor! Atama müjdesini de verdi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuklarda üst üste tekrar eden gribin sebebi belli olduÇocuklarda üst üste tekrar eden gribin sebebi belli oldu
'Bazı illerde okullar tatil olabilir, o ilçelere gitmeyin''Bazı illerde okullar tatil olabilir, o ilçelere gitmeyin'
Zelenskiy gece saatlerinde açıkladı: Kenti fiilen yok ettilerZelenskiy gece saatlerinde açıkladı: Kenti fiilen yok ettiler
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Koca son dakika yaşlı

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'de Cristiano Ronaldo fırtınası!

Fenerbahçe'de Cristiano Ronaldo fırtınası!

Bakan Soylu'yla CHP'li Altay arasında sahte evlilik tartışması!

Bakan Soylu'yla CHP'li Altay arasında sahte evlilik tartışması!

Lanet devam ediyor! Harry Kane, İngiltere'yi eledi...

Lanet devam ediyor! Harry Kane, İngiltere'yi eledi...

Bir ilin doğal gazı kesildi! Vatandaşlar tüpçülere akın etti

Bir ilin doğal gazı kesildi! Vatandaşlar tüpçülere akın etti

İstanbul sokaklarında akılalmaz görüntüler!

İstanbul sokaklarında akılalmaz görüntüler!

Demokrat Parti lideri tarih verdi ve ilk kez açıkladı

Demokrat Parti lideri tarih verdi ve ilk kez açıkladı

İlginizi Çekebilir

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Severek içtiğiniz çay 'karaciğer hasarına' neden olabilir!

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

Hem etkileyici hem uygun fiyatlı! 1000 TL altı en sevilen erkek parfümleri

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

4 yaşında mucize direniş! 6 gün vahşi doğada hayatta kaldı

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Duygu Özaslan'ın parfüm önerisine kulak verin! Zarif kokulardan hoşlananlar bu parfüme bayılacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.