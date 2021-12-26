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Son dakika: Borçları yüzünden 17. kattan atladı

26.12.2021 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Esenyurt'ta, yabancı uyruklu kişi, iddiaya göre borçları yüzünden bir binanın 17'nci katından atlayarak intihar etti. Olay yerinde hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Son dakika: Borçları yüzünden 17. kattan atladı

Olay, saat 18.00 sıralarında, Talatpaşa Mahallesi 1069 Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi.

BORÇLARI YÜZÜNDEN İNTİHAR ETTİ

İddiaya göre; Esenyurt'ta esnaflık yapan yabancı uyruklu Karim Alkappari, borçları yüzünden intihar etmek istedi. Bir binanın 17. katından atlayan Alkappari, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı. Olay yeri incelemesinin ardından yabancı uyruklu kişinin cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Esenyurt
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