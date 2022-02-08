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Son dakika... Böyle giderse durum çok kötü: "Hastalara yer bulamayacağız! Önümüzdeki günlerde yasaklar..."

08.02.2022 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ederken, uzmanlar, gidişatın iyi olmadığını söyledi. Omicron'a bağlı olarak artan vakalar, geçtiğimiz hafta 100 bini de geçti. Çok sayıda hasta olduğunu ve yoğun bakımların dolduğunu söyleyen Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Ciddi anlamda vaka sayısı var. Ciddi anlamda yoğun bakımlar dolmaya başladı. Hastalara yer bulamayacağız. Bu ise önümüzdeki günlerde yasaklar demektir" dedi.

Son dakika... Böyle giderse durum çok kötü: "Hastalara yer bulamayacağız! Önümüzdeki günlerde yasaklar..."

Son dakika haberi: Koronavirüs vakaları, Omicron varyantının etkisiyle hızla artıyor. Geçtiğimiz hafta 100 binin üzerinde seyreden vakalar, bu hafta düşüşe geçmiş görünse de uzmanlar, hasta sayının çok olduğunu belirtiyor. Yoğun bakımların da dolu olduğunu belirtilirken, böyle giderse hastalara yer bile kalmayacağı ifade edildi. Öte yandan gidişatın bu şekilde devam etmesi durumunda yasakların da yeniden gündeme gelebileceği aktarıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Türkiye’de günlük vaka sayısı bu hafta yeniden 100 bine yaklaştı. Omicron varyantına yakalanan aşısız vatandaşlar hastanelerin yolunu tutmaya başladı. Şu ana kadar 15 binin üzerinde korona hastası tedavi etmiş Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya ise insanların aşı öncesi dönem gibi yaşamaya başladığını söyledi.

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"AŞI OLMAYANLARIN BU KADAR FAZLA OLDUĞUNU BİLMİYORDUK"

Vakaların daha çok artacağını söyleyen Prof. Dr. Özkaya, "Maalesef vatandaşlarımız aşı öncesi dönemdeki gibi davranıyor. Vatandaşlarımız aşı yokmuş gibi davranmaya başladı. Biz Omicron yakalananların çok hafif geçirdiğini biliyoruz ama sadece ve sadece aşılarını tamamlayanlar ile aşı olanlarda hafif geçiyor. Şu an mevcut aşılar Omicron varyantının akciğere inmesini önlüyor" diye konuştu.

"YOĞUN BAKIMLAR DOLMAYA BAŞLADI"

İnsanların hala aşı konusunda tereddüt ettiğine dikkat çeken Özkaya, "Aşının yan etkilerinden korkanlar var. Çoğu insan hastalanmadığı için aşı olmayı tercih etmiyor. Şunu unutmayın; 1 ay içinde tüm dünyaya yayılan virüs 2 yıl içinde ülkemizde hemen hemen herkesi etkileyecek. Herkeste şu an virüs yükü var. Virüs yükü arttıkça hastalanıyoruz. Virüs akciğerlerimize iniyor. Şu an elimizde tek etkili faktör aşıdır. Şu anda hastalarımız son günlerde yoğun bakımlarımızın dolmasıyla hasta ve hasta yakınlarda bir tedavi telaşı var. Hasta yakınları ellerinde ilaç isimleriyle ’Hocam şu ilaç iyi gelmiş’ diye Türkiye’de bütün doktorlara soruyor ve sorguluyorlar. Hala etkili bir tedavisi yok. Elimizdeki ilaçlar hastalığın tedavisini azaltmaya yönelik ama hala tedavi edici değildir. Hala ölümü azaltan tedavi yoktur. Bu hastalıkta ölümü engelleyen tek şey mevcut aşılardır. Aşı olunmazsa bu kış ciddi anlamda zor geçecek. Ciddi anlamda vaka sayısı var. Ciddi anlamda yoğun bakımlar dolmaya başladı. Hastalara yer bulamayacağız. Bu ise önümüzdeki günlerde yasaklar demektir" şeklinde konuştu.

"GELDİĞİNDE HİÇ AKÇİĞERİ KALMAMIŞTI"

Aşının yan etkilerinden korkarak aşı tereddüdü yaşayan 48 yaşındaki Şule Karabulut’un akciğerlerini inceleyen Özkaya, "Hastalanmadığı için 2 sene şanslıymış. Bu dalgada hastalandığı için ciddi akciğer tutulumu ile geldi. Neredeyse hemen hemen hiç akciğeri kalmamıştı. Yoğun bakımda solunum desteği ile takip ettik bu hastayı. 48 yaşında genç hastayı az kalsın kaybediyorduk. Yoğun bakımda günlerce yatmak zorunda kaldı. Genç olduğu için ve erken müdahale ettiğimiz için akciğeri düzeldi. Taburcu olacak" ifadelerini kullandı.

"AŞI OLMADIM, KORKTUM"

Şule Karabulut ise "Buraya geldiğimde çok kötüydüm. Nefes dahi alamıyordum. Şevket hocama geldim. Ondan Allah razı olsun beni bu duruma getirdi. En ufak nefes alacak halim yoktu. Aşı olmadım korktum. Şu anda durumun çok iyidir. Hiç korkmayın. Herkes aşısını olsun. Bu duruma gelmeyin. Hocam benim için çok mücadele etti" açıklamasında bulundu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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