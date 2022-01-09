Son dakika: Dünyanın konuştuğu Brezilya'daki kaya faciasından 10 yıl önce böyle uyarmış! O görüntüler ortaya çıktı

Son dakika haberi... Brezilya'da korkunç bir kaya faciası yaşandı. Ülkenin güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde, dev bir kaya turistlerin gezinti yaptığı teknelerin üzerine düştü. 7 kişinin hayatını kaybettiği ve 30 kişinin vahim olayda, en az 4 teknenin etkilendiği ve bunlardan ikisinin battığı aktarıldı. Ayrıca, kaza sebebiyle 20 kişinin kayıp olduğu ifade edildi. Ancak Flávio Freitas adlı bir kişinin 2012 tarihli Facebook paylaşımı, yıllar önce korkunç kazanın "geliyorum" dediğini gösterdi.

"BU TAŞ DÜŞECEK"

Flávio Freitas adlı kişinin 14 Mart 2012 tarihli Facebook paylaşımında, kayanın fotoğrafının yer aldığı ve "Bu taş düşecek" yazdığı ortaya çıktı.

Yani korkunç kazanın yaşandığı bölgeyi ziyaret ettiği anlaşılan Freitas'ın aslında yıllar önce dev kaya için uyarıda bulunduğu anlaşıldı.

Ancak aradan geçen yaklaşık 10 yılda bu uyarı dikkate alınmamış görünüyor ki böyle acı bir olay yaşandı.

DEV KAYA NEDEN DÜŞTÜ?

Uzmanlar kayanın, üzerinde oluşan bir su hortumu sebebiyle veya Minas Gerais'in son günlerde şiddetli sağanaklara maruz kalmasının tetiklediği erozyon sebebiyle düştüğünü tahmin etmişti.

Öte yandan kazanın yaşandığı anlar kameralara yansımış, görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

