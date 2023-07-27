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SON DAKİKA | Bu iyi gelecek... Önce sıcaklık rekoru sonra gök gürültülü yağmur! Sıcaklıklar 12 derece düşüyor (27 Temmuz bugün hava durumu)

27.07.2023 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika hava durumu haberi: Türkiye genelinde etkili olan kavurucu sıcaklar dün vatandaşlara zor anlar yaşattı. İstanbul başta olmak üzere pek çok kentte sıcaklık rekorları kırılırken, sıcak hava bugün itibariyle yerini serin ve rüzgarlı havaya bıraktı. İstanbul'da yer yer gök gürültülü yağmur etkili olurken, batı kesimlerde sıcaklığın 8 ila 12 derece azalması bekleniyor. Peki 27 Temmuz Perşembe (bugün) hava nasıl olacak? İşte il il son tahminler...

SON DAKİKA | Bu iyi gelecek... Önce sıcaklık rekoru sonra gök gürültülü yağmur! Sıcaklıklar 12 derece düşüyor (27 Temmuz bugün hava durumu)

Son dakika: Türkiye dün adeta kavruldu. İzmir, Manisa ve Aydın gibi bazı batı illerinde sıcaklık 40 derecenin üzerine çıkarken, İstanbul'da da bazı ilçelerde termometreler 43'ü gösterdi. Dün saat 14.50'de İstanbul’da sıcaklığın en yüksek ölçüldüğü ilçe 43.4 dereceyle Şile oldu. Sıcaklık Çekmeköy'de 41.7 derece, Eyüpsultan'da 40.4 derece oldu.

İSTANBUL'DA SICAKLIK REKORU KIRILDI

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da bugüne kadar ölçülmüş ve rekor kabul edilen en yüksek sıcaklık değeri 40.6 derece ile 13 Temmuz 2000 tarihinde kaydedilmişti.

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İZMİR'DE TERMOMETRELER SON 85 YILDAKİ EN YÜKSEK SICAKLIĞI GÖSTERDİ

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Ege Bölgesi genelinde hava sıcaklıkları saat 15.10 itibarıyla Aydın'da 43,5, İzmir'de 43,2, Manisa'da 41,6, Denizli'de 40,4 santigrat derece olarak ölçüldü.

ÖNCE SICAKLIK REKORU SONRA GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞMUR

Dün rekor sıcaklıklarla mücadele eden Marmara ve Ege Bölgesi, yeni güne serin hava ve rüzgarla başladı. İstanbul'da zaman zaman gök gürültülü yağmur etkili oldu.

FIRTINA ETKİLİ OLDU

Kocaeli’de gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 41 derece olarak ölçülmüş, 13 Temmuz 2000 tarihinden bu yana en yüksek Sıcaklık olarak kayıtlara geçmişti. Gece saat 04.00 sıralarında ise sıcaklık bir anda kırılarak yerini fırtınaya bıraktı. Kısa süreli fırtınada zaman zaman gök gürültüsü de duyuldu.

SICAKLIKLAR 8-12 DERECE DÜŞECEK

Meteoroloji'den gelen son hava durumu tahminlerine göre sıcaklık; batı kesimlerde 8 ila 12 derece azalırken, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacak.

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27 TEMMUZ PERŞEMBE (BUGÜN) İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Bursa, Eskişehir, Çankırı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Balıkesir ve Kütahya’nın kuzey, Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı, Batı Karadeniz'in batısı ve Orta karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu,kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, sabah saatlerinde İzmir ve Manisa çevreleri ile Kütahya’nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 37°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

1218buyuk

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneybatı, batı kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 34°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 36°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

En sıcak günde çarpıcı fotoğraflar! Rekor haberleri gelmeye başladı En sıcak günde çarpıcı fotoğraflar! Rekor haberleri gelmeye başladı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize'nin iç kesimlerinin, gece saatlerinden itibaren Ordu, Giresun ve Samsun'un doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz kıyılarında akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

RİZE °C, 34°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 37°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum ve Ağrı'nın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 43°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 43°C
Az bulutlu ve açık


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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji İstanbul son dakika sıcaklık

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