Son Dakika: Bütün öğretmenleri ilgilendiriyor! Resmî Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberi: Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu kanunla ilgili Milli Eğitim Bakanlığından da bir açıklama yapıldı.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU RESMÎ GAZETE'DE

BAKAN ÖZER: TÜM EĞİTİM CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN

Milli Eğitim Bakanlığından yaşanan gelişmeyle ilgili yapılan paylaşımda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in "Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başta değerli öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı olsun. Tarihî nitelikteki bu adıma öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitim camiamız adına şükranlarımı sunuyorum." açıklamasına yer verildi.

Bakan Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başta değerli öğretmenlerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza hayırlı olsun.



Tarihî nitelikteki bu adıma öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımıza eğitim camiamız adına şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/qJjVHme7to — Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) February 13, 2022



