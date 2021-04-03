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  4. Son dakika! Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Son dakika! Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

03.04.2021 01:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı. Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özoral Merkeze alındı, yerine Cahit Bağcı atandı.

Son dakika! Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama kararnameleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aralarında Azerbaycan, Hindistan, İtalya ve Irak'ın da bulunduğu 10 büyükelçi merkeze alındı. Merkeze alınan 10 büyükelçi ile İspanya, Kırgızistan ve Burkina Faso Büyükelçiliklerine atama yapıldı.

Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özoral Merkeze alındı, yerine Cahit Bağcı atandı.

İtalya Büyükelçisi Murat Salim Esenli Merkeze alındı, yerine Ömer Gücük atandı.

İran Büyükelçisi Fatih Yıldız Merkeze yerine Ali Rıza Güney atandı.

Polonya Büyükelçisi Tahsin Tunç Üğdül merkeze Cengiz Kamil Fırat atandı.

İspanya Büyükelçiliğine Burak Akçapar atandı.

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