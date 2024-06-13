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  4. Son dakika: Çanakkale Biga'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika: Çanakkale Biga'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
13.06.2024 11:38
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Son dakika: Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem AFAD'ın sosyal medya hesabından duyuruldu.

Son dakika: Çanakkale Biga'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberine göre, AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin derinliğinin 6.9 kilometre olduğu ölçüldü.

AFAD'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:


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Anahtar Kelimeler:
deprem Çanakkale Biga afad
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