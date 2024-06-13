Son dakika: Çanakkale Biga'da 3.7 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberine göre, AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin derinliğinin 6.9 kilometre olduğu ölçüldü.

AFAD'ın paylaşımının tamamı şu şekilde:







