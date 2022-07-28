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Son dakika: Çanakkale'de peş peşe korkutan depremler

28.07.2022 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika deprem haberine göre, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3,2 olarak duyurdu. Bu depremden 27 dakika sonra Çanakkale, Biga-Örtülüce'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Son dakika: Çanakkale'de peş peşe korkutan depremler

Son dakika haberi... Çanakkale'de yaklaşık yarım saat arayla korkutan depremler gerçekleşti. AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 19.10'da 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin yerin 7 kilometre altında meydana geldiği bildirildi.

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Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3,2 olarak duyurdu.

27 DAKİKA SONRA BİR DEPREM DAHA

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre Çanakkale, Biga-Örtülüce'de saat 19.37'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Kandilli'nin verilerine göre deprem 6.3 km derinlikte kaydedildi.


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Anahtar Kelimeler:
deprem Çanakkale
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