SON DAKİKA | Canlı yayında Macron 'Bunun hiçbir gerekçesi yok' dedi, Netanyahu küplere bindi! Jet açıklama geldi: 'Sorumluluk İsrail'e ait değil'

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını artırarak devam ettiriyor. Her geçen dakika ölü ve yaralı sayısı artarken İsrail, hastaneleri hedef almaktan vazgeçmiyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus "Sahadaki durumu anlatmak imkansız. Hastane koridorları, yaralılar, hastalar ve ölmek üzere olanlarla tıka basa dolu, morglar dolup taşıyor" dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Macron, İsrail'e durması yönünde çağrı yaparak "Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz" dedi. Bu sözlere ise Netanyahu'dan jet yanıt geldi.
06.00
Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Gazze'ye yönelik saldırılarda sivillerin öldüğü ve İsrail'in saldırılarını durdurması gerektiği" yönündeki sözlerinin ardından Başbakanlık ofisinden yazılı açıklamada bulundu.
Açıklamasında Hamas'la DEAŞ'ı birbirine benzeten Netanyahu, "Sivillere yönelik her türlü zararın sorumluluğu İsrail'e değil Hamas-DEAŞ'a aittir." ifadelerini kullandı.
"İsrail'in, terör örgütünün yüzlerce İsrailliyi vahşice katletmesi ve 200'den fazla İsrailliyi rehin alması" nedeniyle savaşa girdiğini kaydeden Netanyahu, İsrail, sivillere zarar vermemek için elinden geleni yapıp onları savaş alanlarını terk etmeye çağırırken Hamas'ın sivillerin güvenli bölgelere gitmesini engellemek için elinden geleni yaptığını ve onları canlı kalkan olarak kullandığını iddia etti.
"Hamas-DEAŞ kadınlarımızı, çocuklarımızı, yaşlılarımızı acımasızca rehin tutarak insanlık suçu işliyor. Okulları, camileri ve hastaneleri terör komuta merkezleri olarak kullanıyor." diyen Netanyahu şöyle devam etti:
"Bugün Hamas-DEAŞ'ın Gazze'de işlediği suçlar, yarın Paris'te, New York'ta ve tüm dünyada işlenecek. Dünya liderleri İsrail'i değil Hamas-DEAŞ'ı kınamalı."
05.00
Birleşmiş Miller Güvenlik Konseyi (BMGK), New York'taki BM Genel Merkezinde, Filistin sorunuyla ilgili yaklaşık bir ay içinde 7. defa düzenlediği toplantıda, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile Kızılay ve Kızılhaç'ın bölge müdürü Mervan Jilani'nin bölgedeki gelişmelerle ilgili açıklamalarını dinledi.
DSÖ Direktörü, "Sahadaki durumu anlatmak imkansız. Hastane koridorları, yaralılar, hastalar ve ölmek üzere olanlarla tıka basa dolu, morglar dolup taşıyor. Anestezisiz ameliyatlar yapılıyor. On binlerce yerinden edilmiş insan hastanelere sığınıyor. Aşırı kalabalık okullara sıkışan aileler, yiyecek ve su sıkıntısı çekiyor." ifadelerine yer verdi.
Ghebreyesus, İsrail'in 7 Ekim sonrası Gazze'ye yönelik geniş çaplı kuşatma ve saldırısından bu yana şimdiye kadar Gazze'de 10 bin 800'den fazla insanın öldürüldüğü, bunların neredeyse yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğu bilgisini paylaştı.
DSÖ Direktörü Ghebreyesus, "Gazze'de ortalama her 10 dakikada bir çocuk öldürülüyor. 1,5 milyon kişi yerinden edildi ve sığınabilecekleri bir yer arıyor. Ama hiçbir yer ve hiç kimse güvende değil." dedi.
Ghebreyesus, Gazze Şeridin'de insanların giderek daha küçük bir alana sıkıştırıldıkça ishal ve salgın riskinin de arttığına değinirken, Gazze'de her gün 180'den fazla kadının doğum yaptığını, 9 bin kişinin kanser tedavisi gördüğünü, kalp, diyabet ve hipertansiyon hastası 350 bin hastanın bulunduğunu vurguladı.
Bölgede iki devletli çözümün Filistin için iyi olduğu görüşünün hakim olduğu söyleyen Ghebreyesus, aslında bunun İsrail'in faydasına olduğunu vurguladı.
Ghebreyesus, 2014'te İsrail'e yaptığı ziyarette, İsrailli mevkidaşına iki devletli çözümü "kendi iyilikleri için" benimsemeleri gerektiği tavsiyesinde bulunduğunu kaydetti.
DSÖ Direktörü sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu kriz, Güvenlik Konseyi'nde reform yapılmasının gerekliliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Üye devletler, özellikle de 5 daimi üye bu ihtiyacı ciddiye almalıdır. Güvenlik Konseyi'nde reform yapın."
BM Güvenlik Konseyinde Ghebreyesus'un ardından konuşan Kızılay ve Kızılhaç Bölge Müdürü Mervan Jilani, "Konsey üyelerini, Gazze hastanelerinde hayatını kaybeden gönüllü doktor, hemşire ve acil sağlık ekipleri adına, daha fazla ölüm ve acının yaşanmaması için ellerinden geleni yapmaya çağırıyorum." diye konuştu.
Jilani, çevrim içi katıldığı toplantıda, şu anda yoğun bakımdaki tüm hastaları, kuvözdeki çocukları kaybetme riskinin "çok ciddi boyutta" olduğunu söyledi.
"Lütfen, kana bulanmış çocukların çığlıklarına kulak verin." diyen Jilani, dünyanın onların hayatlarına "neden bu kadar kayıtsız kaldığının" sorgulanmasını istedi.
04.00
İsrail'in Şifa Hastanesi'ni dünden bu yana defalarca hedef almasının ardından Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Şifa Hastanesi ve çevresinde sağlık personeline, hastalara, yaralılara ve yerinden edilmiş kişilere karşı işlenen bu menfur suçtan Amerikan yönetimini ve Başkan Biden'ı sorumlu tutuyoruz." ifadesi kullanıldı.
Hamas'ın açıklamasında, "Birleşmiş Milletler (BM) ile Arap ve İslam ülkelerine, bu vahşi saldırıyı durdurmak için derhal müdahale etme ve uluslararası yasalara göre güvenli alanlar olarak kabul edilen hastaneler ile sivillerin korunması konusunda siyasi ve hukuki sorumluluk üstlenme" çağrısı yapıldı.
İsrail'e ve onun uyguladığı Nazi politikasına karşı sadece kınamalarla yetinilmesinin onu suç işlemeye teşvik ettiği kaydedilen açıklamada, bundan doğan tarihi sorumluluğun, Gazze'deki çocukları ve savunmasız sivilleri korumayı başaramayanların peşini bırakmayacağı belirtildi.
03.00
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'nin yakınına şiddetli saldırılar düzenledi.
02.00
Filistin Kızılayı'ndan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Yakıtın bitmesi nedeniyle 3 saat içinde Kudüs Hastanesi'ndeki tüm hizmetlerin duracağı kaydedilen açıklamada, bu durumda 500 hasta ve yaralının sağlık hizmetlerinden mahrum kalacağı, yoğun bakımdaki hastalar ile kuvözdeki bebeklerin hayatını kaybedeceği ifade edildi.
Filistin Kızılayı daha önce yaptığı açıklamada, Kudüs Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine ateş açıldığını bildirmişti.
01.00
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiliz yayın kuruluş BBC'ye verdiği özel mülakatta Gazze'de hayata geçirilecek bir ateşkesin İsrail'in faydasına olacağını söyledi.
Fransa'nın Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını açıkça kınadığını hatırlatan Macron, ABD ve İngiltere gibi bazı ülkelerin çatışmalara insani ara verilmesini savunup ateşkes çağrılarına katılmaması konusunda, "(Ateşkes çağrısı) Yapacaklarını umuyorum." yanıtını verdi.
Macron, 7 Ekim'de İsrail Cumhurbaşkanı ve Başbakanını arayan ilk liderlerden olduğunu belirterek, "Birinci gün bunun terörle mücadele olduğunu söyledik. Çünkü bir demokrasi tarafından yürütülüyor ve uluslararası kurallara, savaş kurallarına ve uluslararası insancıl hukuka uygun olmalıdır. Ancak gün geçtikçe Gazze'de sivillerin devamlı bombalandığını görmeye başladık." ifadelerini kullandı.
Ateşkesin eldeki tek çözüm olduğunun altını çizen Macron, İsrail'in uluslararası kurallara uyup uymadığı sorusuna ise, "Sivillere saldırmanın hiçbir gerekçesi olamaz." cevabını verdi.
Macron, "İsrail uluslararası insancıl hukuku ihlal mi ediyor?" sorusunu ise şu sözlerle yanıtladı :
"Bir partner ve dost olarak söylüyorum ki terör saldırısından bir ay sonra, bu şekilde başa çıkmaya çalışırsanız bence kınanan ve suçlu olan siz olursunuz. Bugün siviller bombalandı. Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz. Ben hakim değilim, bir devlet başkanıyım. Herkese uluslararası hukuku hatırlatıyorum ve ateşkes çağrısı yapıyorum."
Macron, İsrail'in Gazze'yi bombalamasının çatışmayı uzatacak şekilde bölgede kötü duygular oluşmasına neden olduğunu da sözlerine ekledi.
Ülkede pazar günü yapılacak antisemitizme karşı yürüyüşe ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Macron, ülkesinin en büyük Müslüman ve Yahudi nüfusuna sahip Avrupa ülkelerinden biri olduğunun altını çizerken tüm Fransızların antisemitizm karşısında birlik olması ve Filistinlilerin yaşadığı acıyı paylaşması gerektiğini söyledi.