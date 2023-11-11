SON DAKİKA | Canlı yayında Macron 'Bunun hiçbir gerekçesi yok' dedi, Netanyahu küplere bindi! Jet açıklama geldi: 'Sorumluluk İsrail'e ait değil'

İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını artırarak devam ettiriyor. Her geçen dakika ölü ve yaralı sayısı artarken İsrail, hastaneleri hedef almaktan vazgeçmiyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus "Sahadaki durumu anlatmak imkansız. Hastane koridorları, yaralılar, hastalar ve ölmek üzere olanlarla tıka basa dolu, morglar dolup taşıyor" dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Macron, İsrail'e durması yönünde çağrı yaparak "Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz" dedi. Bu sözlere ise Netanyahu'dan jet yanıt geldi.

"Bugün Hamas-DEAŞ'ın Gazze'de işlediği suçlar, yarın Paris'te, New York'ta ve tüm dünyada işlenecek. Dünya liderleri İsrail'i değil Hamas-DEAŞ'ı kınamalı."

"Hamas-DEAŞ kadınlarımızı, çocuklarımızı, yaşlılarımızı acımasızca rehin tutarak insanlık suçu işliyor. Okulları, camileri ve hastaneleri terör komuta merkezleri olarak kullanıyor." diyen Netanyahu şöyle devam etti:

"İsrail'in, terör örgütünün yüzlerce İsrailliyi vahşice katletmesi ve 200'den fazla İsrailliyi rehin alması" nedeniyle savaşa girdiğini kaydeden Netanyahu, İsrail, sivillere zarar vermemek için elinden geleni yapıp onları savaş alanlarını terk etmeye çağırırken Hamas'ın sivillerin güvenli bölgelere gitmesini engellemek için elinden geleni yaptığını ve onları canlı kalkan olarak kullandığını iddia etti.

Açıklamasında Hamas'la DEAŞ'ı birbirine benzeten Netanyahu, "Sivillere yönelik her türlü zararın sorumluluğu İsrail'e değil Hamas-DEAŞ'a aittir." ifadelerini kullandı.

05.00

"MORGLAR DOLUP TAŞIYOR"

Birleşmiş Miller Güvenlik Konseyi (BMGK), New York'taki BM Genel Merkezinde, Filistin sorunuyla ilgili yaklaşık bir ay içinde 7. defa düzenlediği toplantıda, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ile Kızılay ve Kızılhaç'ın bölge müdürü Mervan Jilani'nin bölgedeki gelişmelerle ilgili açıklamalarını dinledi.

DSÖ Direktörü, "Sahadaki durumu anlatmak imkansız. Hastane koridorları, yaralılar, hastalar ve ölmek üzere olanlarla tıka basa dolu, morglar dolup taşıyor. Anestezisiz ameliyatlar yapılıyor. On binlerce yerinden edilmiş insan hastanelere sığınıyor. Aşırı kalabalık okullara sıkışan aileler, yiyecek ve su sıkıntısı çekiyor." ifadelerine yer verdi.

Ghebreyesus, İsrail'in 7 Ekim sonrası Gazze'ye yönelik geniş çaplı kuşatma ve saldırısından bu yana şimdiye kadar Gazze'de 10 bin 800'den fazla insanın öldürüldüğü, bunların neredeyse yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğu bilgisini paylaştı.

DSÖ Direktörü Ghebreyesus, "Gazze'de ortalama her 10 dakikada bir çocuk öldürülüyor. 1,5 milyon kişi yerinden edildi ve sığınabilecekleri bir yer arıyor. Ama hiçbir yer ve hiç kimse güvende değil." dedi.

Ghebreyesus, Gazze Şeridin'de insanların giderek daha küçük bir alana sıkıştırıldıkça ishal ve salgın riskinin de arttığına değinirken, Gazze'de her gün 180'den fazla kadının doğum yaptığını, 9 bin kişinin kanser tedavisi gördüğünü, kalp, diyabet ve hipertansiyon hastası 350 bin hastanın bulunduğunu vurguladı.

Bölgede iki devletli çözümün Filistin için iyi olduğu görüşünün hakim olduğu söyleyen Ghebreyesus, aslında bunun İsrail'in faydasına olduğunu vurguladı.

Ghebreyesus, 2014'te İsrail'e yaptığı ziyarette, İsrailli mevkidaşına iki devletli çözümü "kendi iyilikleri için" benimsemeleri gerektiği tavsiyesinde bulunduğunu kaydetti.

DSÖ Direktörü sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu kriz, Güvenlik Konseyi'nde reform yapılmasının gerekliliğini bir kez daha ortaya koyuyor. Üye devletler, özellikle de 5 daimi üye bu ihtiyacı ciddiye almalıdır. Güvenlik Konseyi'nde reform yapın."

BM Güvenlik Konseyinde Ghebreyesus'un ardından konuşan Kızılay ve Kızılhaç Bölge Müdürü Mervan Jilani, "Konsey üyelerini, Gazze hastanelerinde hayatını kaybeden gönüllü doktor, hemşire ve acil sağlık ekipleri adına, daha fazla ölüm ve acının yaşanmaması için ellerinden geleni yapmaya çağırıyorum." diye konuştu.

Jilani, çevrim içi katıldığı toplantıda, şu anda yoğun bakımdaki tüm hastaları, kuvözdeki çocukları kaybetme riskinin "çok ciddi boyutta" olduğunu söyledi.

"Lütfen, kana bulanmış çocukların çığlıklarına kulak verin." diyen Jilani, dünyanın onların hayatlarına "neden bu kadar kayıtsız kaldığının" sorgulanmasını istedi.