Son Dakika: Çelik'ten Rum kesiminde ders kitabında Atatürk sayfasının yırtılmasına tepki

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerinin bir ders kitabından Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması talimatını vermesine tepki gösterdi.

Çelik açıklamasında; "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerinin bir ders kitabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması talimatını vermesi, Rum kesimi yöneticilerinin Atatürk’ün temsil ettiği değerlerimize düşmanlığının ifadesidir." ifadelerini kullandı.

"BU SAYGISIZLIĞI KINIYORUZ"

"Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Atatürk'e ve Atatürk nezdinde Türk milletine yapılan bu saygısızlığı kınıyoruz. Bu düşmanca tutum, Atatürk'ün temsil ettiği "yurtta sulh, cihanda sulh" yaklaşımına karşı çağdışı bir yaklaşımdır." şeklinde açıklama yapan Çelik, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerinin bu barbarca yaklaşımı Kıbrıs Türkleri ile birlikte yaşama iradesi noktasındaki tahammülsüz yaklaşımlarının da açık göstergesidir." dedi.

"YÜZLEŞMEYE DAVET EDİYORUZ"

Yaptığı açıklamada, "Savaşta yenik düşen Yunanistan lideri Venizelos'un 1934'te savaşın galibi Mustafa Kemal Atatürk'ü Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermesi tarihi bir gerçektir. Yunan ve Rum liderlere bu tarihi mirası hatırlatıyor ve yüzleşmeye davet ediyoruz." diyen Çelik "Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e saygısızlık yapanlar karşılarında her zaman Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk milletini bulacaktır. Mazlum milletlerin ilham kaynağı olan Atatürk’ü kimse ders kitaplarını yırtarak tarihten silemez." ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerinin bir ders kitabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı sayfanın yırtılması talimatını vermesi, Rum kesimi yoneticilerinin Atatürk’ün temsil ettiği değerlerimize düşmanlığının ifadesidir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) September 8, 2021



