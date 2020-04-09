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  4. Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi!

Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2020 15:59 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında "Atık Su Yönetimine İlişkin Önlemler Genelgesi" yayımlandı. Genelgeyle ilgili açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Sulamada kullanılan arıtılmış atık sulara dezenfeksiyon uygulanacak‬. Arıtılmış atık su deşarj edilen akarsu bölgesinde, su sporlarına ve tahıl yıkamaya izin verilmeyecek" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından, Kovid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla atık su arıtma tesislerinde alınan tedbirlere ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Kurum, "Sulamada kullanılan arıtılmış atık sulara dezenfeksiyon uygulanacak‬. Arıtılmış atık su deşarj edilen akarsu bölgesinde su sporlarına ve tahıl yıkamaya izin verilmeyecek. Arıtma tesisleri hijyen kurallarını tizilikle uygulayacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un imzasıyla Kovid-19'la mücadele kapsamında yayımlanan "Atık Su Yönetimine İlişkin Önlemler Genelgesi" 81 il valiliğine gönderildi.

Bakanlık, virüsün atık suda varlığı ve etkileri hakkında çeşitli bilimsel çalışmaların yürütüldüğünü, bu konuda henüz bir tespit ve gelişme kaydedilemediğini belirtti.

Kaynak: AA


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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı atık su koronavirüs

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