Son dakika: CHP'nin o kentlerdeki belediye başkan adayları belli oldu! Çanakkale'de Muharrem Erkek sürprizi

Son dakika: CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclisi toplantısı sonrası belediye başkan adaylarını açıkladı. Buna göre CHP'nin Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Cevat Öncü oldu. Parti Meclisi, 35 seçim çevresinde ise ön seçim kararı aldı.
CHP'nin açıklanan adayları şöyle:
Konya Büyükşehir Belediyesi: İsmail Sonkaya
Manisa Büyükşehir Belediyesi: Ferdi Zeyrek
Samsun Büyükşehir Belediyesi: Cevat Öncü
Çanakkale Belediyesi: Muharrem Erkek
Kırşehir Belediyesi: Selahattin Ekicioğlu
Bartın Belediyesi: Muhammet Rıza Yalçınkaya
Amasya Belediyesi: Turgay Sevindi
Ardahan Belediyesi: Faruk Demir