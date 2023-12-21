Son dakika: CHP'nin o kentlerdeki belediye başkan adayları belli oldu! Çanakkale'de Muharrem Erkek sürprizi

Son dakika: CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Parti Meclisi toplantısı sonrası belediye başkan adaylarını açıkladı. Buna göre CHP'nin Çanakkale Belediye Başkan Adayı Muharrem Erkek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ise Cevat Öncü oldu. Parti Meclisi, 35 seçim çevresinde ise ön seçim kararı aldı.

CHP'nin açıklanan adayları şöyle:

Konya Büyükşehir Belediyesi: İsmail Sonkaya

Manisa Büyükşehir Belediyesi: Ferdi Zeyrek

Samsun Büyükşehir Belediyesi: Cevat Öncü

Çanakkale Belediyesi: Muharrem Erkek

Kırşehir Belediyesi: Selahattin Ekicioğlu

Bartın Belediyesi: Muhammet Rıza Yalçınkaya

Amasya Belediyesi: Turgay Sevindi

Ardahan Belediyesi: Faruk Demir









