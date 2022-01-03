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Son Dakika: CHP'den Tanju Özcan ve Alim Karaca için flaş karar

03.01.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika haberi: CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hakkındaki karar belli oldu. İki isim uyarı cezası aldı.

Son Dakika: CHP'den Tanju Özcan ve Alim Karaca için flaş karar

Son dakika haberine göre CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya "uyarı" cezası verdi.

Alınan bilgiye göre, CHP YDK Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan başkanlığında toplandı.

Gündemdeki maddeleri görüşen YDK, disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a kendisinden yardım isteyen başörtülü kadına yönelik ifadeleri nedeniyle, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya da bir vatandaşa telefonda küfür ettiği gerekçesiyle "uyarı" cezası verilmesini kararlaştırdı.

AA

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CHP
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