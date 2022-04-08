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  4. Son dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumunda! "Tarım Bakanı'nın dünyadan haberi yok"

Son dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumunda! "Tarım Bakanı'nın dünyadan haberi yok"

08.04.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre CHP Lideri Kılıçdaroğlu, randevu isteyip de alamadığı Et ve Süt Kurumu önüne geldi. "Saat 10.00'da gideceğim" diyen Kılıçdaroğlu, kapıda kaldı. İçeri alınmayan Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çocukların haklarını savunmak için orada bulunduğunu söyledi. Tarım Bakanı Kirişçi'nin "Türkiye'de açta açıkta kimse yok" açıklamasına yanıt veren Kılıçdaorğlu, "Tarım Bakanı'nın dünyadan haberi yok." dedi.

Son dakika: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Et ve Süt Kurumunda! "Tarım Bakanı'nın dünyadan haberi yok"

Son dakika haberi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Et ve Süt Kurumu'ndan randevu istediğini ancak olumsuz yanıt aldığını belirterek "Saat 10.00'da gideceğim" demişti. Kuruma alınmayan Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Güvenli görevlisiyle konuşan Kılıçdaroğlu, "Randevu var ama dün geri dönülmedi yukarı çıkacağım diye bir kural yok." dedi.

Kılıçdaroğlu daha sonra basın açıklamasında şunları söyledi:

Daha önce TÜİK'e gitmiştim. Emeklilerin, asgari ücretlilerin, memurların haklarını savunmak için . Çünkü TÜİK enflasyonu düşük göstererek milyonların düşük zam almasını yolu açıyordu. Daha sonra sözlü sınavda hakları yenen gençlerin uğradığı haksızlık için MEB'e gitmiştim. Türkiye'de dereceye giden pek çok genç sözlü sınavda kalmıştı. Bugün Et ve Süt Kurumunun önündeyim. Burada bulunmamın temel nedeni, çocukların haklarını savunmak. Bütün anneler çocuklarını iyi beslenmesini isterler. Bu haktır. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım. Bütün çocukların iyi beslenmesi lazım. Bu çok önemli konudur. Tarım Bakanı dün TV programında "Türkiye'de açıkta kimse yok herkesin karnı tok" açıklamasını yaptı. Tarım Bakanı'nın dünyadan haberi yok.

ıytol

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