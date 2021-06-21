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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü

21.06.2021 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'le telefonla görüştü.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile AB ilişkilerini güçlendirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine bir an evvel ve ön koşulsuz şekilde başlamak gerektiğini vurguladı.

Erdoğan ayrıca, vize serbestisinin teminini de Türk halkının uzun süredir beklediğini, 18 Mart Mutabakatı'nın tüm unsurlarıyla, güçlendirilerek hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

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