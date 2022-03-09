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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı... Asıl hedef Putin-Zelenskiy buluşması

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı... Asıl hedef Putin-Zelenskiy buluşması

09.03.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında her fırsatta tarafsız olduğunu belirtirken, çatışmaların diplomatik yollarla bitirilmesi için de peş peşe adımlar atıyor. İlk günden bu yana devam eden telefon trafiğinin ardından iki ülke Dışişleri Bakanlarının Antalya'da buluşacak olması bir hayli önem taşırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan asıl hedefin, iki ülke liderini buluşturmak olduğunu ifade etti.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı... Asıl hedef Putin-Zelenskiy buluşması

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşı 14. günde devam ederken, ilk günden bu yana tarafsız olduğunu belirten ve sağduyu çağrısı yapan Türkiye'nin diplomatik adımları da devam ediyor. İki ülkenin Dışişleri Bakanının Antalya'da bir araya gelecek olması bu doğrultuda büyük önem taşırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü MYK'da yaptığı açıklamada, asıl hedefin Putin ile Zelenskiy'i bir araya getirmek olduğunu açıladı.

ANA GÜNDEM RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün toplanan MYK toplantısının ana gündem maddesi Rusya-Ukrayna savaşı oldu. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Erdoğan toplantıda, yarın Antalya’da başlayacak diplomasi formunun önemine dikkat çekerek “Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden yanayız, Rusya’nın toprak bütünlüğüne aykırı karara da ‘evet’ demeyiz” dediği öğrenildi.

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ASIL AMAÇ PUTİN-ZELENSKİY GÖRÜŞMESİ

Putin ile yaptığı görüşmeyle ilgili kurmaylarına bilgi veren Erdoğan “Uzun ve güzel bir görüşmeydi. Türkiye bir taraf seçmiyor. Haklıya haklı, haksıza haksız... Kendisini tekrar Türkiye’ye davet ettim. Sayın Putin ve Sayın Zelenskiy ile Ankara ya da İstanbul’da 3’lü zirve için bir araya gelmek istiyoruz. Kendisine uzun uzun tezlerimizi ve düşüncelerimizi anlattım. Haklı ve haksız olduğu noktaları söyledim. İşgali doğru bulmadığımızı ama yaptırımlara da karşı olduğumuzu ifade ettim” ifadelerini kullandı.

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TÜRKİYE'NİN TARAFSIZLIĞINI YİNELEDİ

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini doğru bulmadığını ancak, Rusya’nın bu süreçteki hassasiyetlerinin de dikkate alınması gerektiğini ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin bu konuda tarafsız kaldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarınki 3'lü zirveyle ilgili, Ukrayna'nın önce zirveye katılmayı kabul ettiğini ancak daha sonra vazgeçtiğini aktardığını söyledi. Türkiye’nin araya girmesiyle her iki tarafın toplantıya katılmayı kabul ettiğini dile getiren Erdoğan, "Nasıl bir karar çıkar bilmiyoruz ancak gelinen aşama önemli" dediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’ya karşı yapılan yaptırımlarla ilgili “Sanatla ilgili yaptırımlar doğru değil, bunun Nazilerin yaptığından farkı yok. İşgalle böyle mücadele edilmez” dedi.

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