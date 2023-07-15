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  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '15 Temmuz' mesajı! 'Darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum'

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '15 Temmuz' mesajı! 'Darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum'

15.07.2023 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan paylaşımında "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüz mübarek olsun." dedi.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '15 Temmuz' mesajı! 'Darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan '15 Temmuz' mesajında "15 Temmuz’da devletine, milletine, istiklâline, iradesine sahip çıkarken şehit düşen kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, Gazilikle şereflenen, darbecilere geçit vermeyen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günümüz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk bayrağı görseli ile 15 Temmuz'da darbecilerin kullandığı tankı etkisiz hale getiren vatandaşların bulunduğu fotoğrafa da paylaşımında yer verdi.

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Siyasilerden peş peşe '15 Temmuz' mesajları Siyasilerden peş peşe '15 Temmuz' mesajları


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TBMM'de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' töreni! TBMM'de '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' töreni!
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Recep Tayyip Erdoğan 15 temmuz

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