Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 mayıs çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'na katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Bundan bir asır önce sınırları Balkanlardan Kafkaslara ve Kuzey Afrika'ya kadar uzanan Osmanlı'yı yıkmakla yetinmeyenlerin Anadolu'yu da milletimize mezar etme heveslerini kursaklarında bırakmıştık. Cumhuriyetimizin kuruluşunun ardından da saldırılar çeşitli kisveler altında hep sürmüştür. Son 19 yıldır istikrar ve güven iklimi ile ülkemiz gerçek potansiyelini hayata geçirme imkanına kavuşmuştur. 21. yüzyılın lider ülkesi olarak Türkiye küresel sistemde hakettiği yeri alacaktır. Bundan hiç endişeniz olmasın. Milletimiz Anadolu'da özgürlük mücadelesi verirken aynı günlerde birileri de ülkeyi yabancı ülkelere verme hesabı yapıyordu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 19 MAYIS ÇAĞRISI

Bugün aynı azme ve kararlılığa hep birlikte sahibiz. 19 Mayıs'ı bu güçlü duruşun sembollerinden biri olarak görüyoruz. 19 Mayıs'ı salgın şartlarında arzu ettiğimiz coşkuyla geçirememenin üzüntüsü içindeyiz. Buna rağmen heyecanı yaşamak için her türlü gayreti göstermekten geri durmayacağız. Bu akşam saat 19.19'da Türkiye'nin her ilinde vatandaşlarımızla birlikte balkonlara, başta şahsım olmak üzere, kapı önlerine çıkıp, yürekten gelen sesle İstiklal Marşımızı okuyacağız.