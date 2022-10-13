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  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan çağrısı! 'Desteğimizi sürdürmeliyiz'

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan çağrısı! 'Desteğimizi sürdürmeliyiz'

13.10.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansında "Afganistan'da insani barışın tesisi ve artan terör faaliyetlerinin önlenmesi büyük önem taşıyor. Desteğimizi sürdürmeliyiz" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan çağrısı! 'Desteğimizi sürdürmeliyiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi'ne katıldı.

Zirve'nin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'na gelen Erdoğan, karşılama töreninin ardından çektirilen aile fotoğrafında yer aldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer liderlerle Zirve'nin genel oturumunda geçti.

Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK-CICA) Zirvesi Genel Oturumu'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"CİDDİ İMTİHANLARLA KARŞILAŞTIĞIMIZ BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ"

"Bugünkü Astana Zirvesi konferansın uluslararası teşkilata dönüştüğü zirve olarak tarihe geçecektir. Dünyada dengelerin değiştiği, pek çok alanda ciddi imtihanlarla karşılaştığımız bir dönemden geçiyoruz. İslam ve yabancı düşmanlığı gibi tehditler de buna ekleniyor. Dünya nüfusunun kahir ekseriyetini görmezden gelen bir avuç azınlığın mutluluğunu önemseyen yapı daha adaletli, hakkaniyetli yeni bir anlayışla şekillendirilmeli.

"ÇÖZÜMLERİMİZİ DE BİRLİKTE ARAMALI VE BULMALIYIZ"

Dünyanın neresinde olursak olalım, büyük insanlık ailesinin bir parçası olarak hepimiz aynı kaderi paylaşıyoruz. Salgın bu gerçeği bize bir kez daha hatırlatmıştır. Sorunlarımız nasıl ortak ise çözümlerimizi de birlikte aramalı ve bulmalıyız.

"AFGANİSTAN'A DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRMELİYİZ"

Öte yandan terör örgütlerine yardım eden, propaganda ve eleman devşirme faaliyetlerine katılan oluşumların hiçbir ayrıma gidilmeksizin engellenmesi gerekiyor. Buna ilişkin eylem planı da bu açıdan önemli bir kazanım. Kıymetli katılımcılar Afganistan'da insani barışın tesisi ve artan terör faaliyetlerinin önlenmesi büyük önem taşıyor. Desteğimizi sürdürmeliyiz.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI: YAPTIKLARIMIZI DÜNYANIN TAKDİRİNE BIRAKIYORUZ

Ukrayna krizinin etkilerini yakından hissediyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız sürüyor. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın durması ve etkilerinin azalması için yaptıklarımızı dünyanın takdirine bırakıyoruz."


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Recep Tayyip Erdoğan
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