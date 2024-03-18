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  4. SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar

18.03.2024 16:44
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keçiören’de ‘’Atatürk Cumhuriyet Kulesi Açılış Töreni'’nde konuşuyor.

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Atatürk Cumhuriyet Kulesi açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Atatürk Cumhuriyet Kulesi 197 metreden Ankaramızı selamlayacak, bünyesindeki salonlar ve diğer birimlerle ziyaretçilerine unutulmaz hizmetler verecek.

Halk sahip çıkmasaydı eserin yerinde yeller esiyordu. Başlı başına bir azim abidesidir.

Kulenin en üstündeki Selçuklu yıldızı Ankara mührüdür.

Turgut Altınok kardeşimiz üretkenliğini, çalışkanlığını Ankara'nın tamamının hizmetine sunacak, CHP zihniyetinin fetret devrinden Ankaramızı kurtarmaya var mıyız?

CHP zihniyetinden Ankara'yı kurtaralım.

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Türkiye son 21 yılındaki tüm atılımlarını eser ve hizmet siyaseti ile gerçekleştirmiştir, verdiği sözlerin arkasında durmayan siyasetçi profilleri arzıendam etmeye başladı.

Havalimanından şehir merkezine kadar şu yollarda bir adım atıldı mı? Sadece Melih beyin döneminde atılmış adımlar var. Bu beyefendi döneminde atılan hiçbir adım yok. Ben Ankaralıyım. Metro falan bir şey yok. Derdi de yok. Normal şartlarda insanın utançtan yüzü kızarması gerekirken bu tabloyu iftihar vesilesi gibi anlatanların takdirini ben başkent halkına bırakıyorum.

Nerede CHP belediyesi var dökülüyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de böyle...

Ankara Fetret Devrinden kurtulacak. Kayıp son 5 yılı telafi edip kenti ayağa kaldıracağız.

Biz, eser ve hizmet siyaseti diyerek gecemizi gündüzümüze katarken meydanı, tembel siyasetiyle gençlerimize kötü örnek olanlara bırakamayız.

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Desteleri gördünüz. Demetleri gördünüz. Hayır ne iş bu? Bu durumda başka bir dönemde başka bir parti mensupları başına gelse yer gök yıkılırdı. Bir dönem ağızlarını her açtıklarında ne diyorlardı 'ben hesap uzmanıyım' Şimdi hesap uzmanı nerde, Ankara'da emekliye ayrıldı. Bunun da akıbeti aynı. Ama belediye başkanı çok daha önceden gidecek.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Ankara Recep Tayyip Erdoğan
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