Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cezayir'de 'vize' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'de mevkidaşı Abdulmecid Tebbun ile ortak açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili Cezayir vatandaşlarına vizeyi ahiren kaldırdık." dedi.

VİZE AÇIKLAMASI



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

"Cezayir genelinde yeni vize merkezleri açarak Cezayirli kardeşlerimizin Türkiye’ye ziyaretini kolaylaştırıyoruz. 15 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük umuma mahsus pasaport hamili Cezayir vatandaşlarına vizeyi ahiren kaldırdık.

LİBYA AÇIKLAMASI



Bölgesel konuları da toplantıda ele aldık. Bölgemizin içinden geçtiği bu dönemde Cezayir istikrar ve barış unsuru olmaya devam ediyor. Ancak Libya'daki gelişmeler Cezayir'i de doğrudan etkiliyor. Göç yükü ve güvenlik noktasında Cezayir'in karşılaştığı sıkıntıların farkındayız. Biz krizin başından beri Libya'da askeri çözümlerle sonuç alınmayacağını savunuyoruz. Libya'da ateşkesin tesisi ve diyalog için bölge ülkeleri ve uluslararası aktörlerle yoğun temaslarda bulunuyoruz. Bu çerçevede müşterek olarak atabileceğimiz adımlar üzerinde durduk. Cezayir'in Berlin sürecine dahil olmasından memnuniyet duyuyoruz. Libya'da istikrarın sağlanması yönünde Cezayir'in yapıcı katkıları olacağı şüphesizdir. Biz de Libya'da akan kanın durması için çabamızı sürdüreceğiz. Libya'nın terör örgütleri ve savaş baronlarının oyun sahası haline gelmesine izin verilmemelidir. Özellikle saldırgan tarafı ödüllendiren, barıştan yana olanları cezalandıran yaklaşım Libya'nın felaketi olacaktır. Maalesef uluslararası toplum ne Libya'da ne da Suriye'de iyi bir imtihan verebilmiştir. Sergilenen ikircikli tavrın etkisi vardır. Berlin sürecinde alınan kararlar ve sahada uygulamaya geçirilmesi önem taşıyor. Türkiye olarak elimizdeki imkanlarla Libyalı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

