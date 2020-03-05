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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP’li Engin Özkoç'a 1 milyon liralık dava

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP’li Engin Özkoç'a 1 milyon liralık dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2020 09:16 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’li Engin Özkoç hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı ve suç duyurusunda bulundu.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP’li Engin Özkoç'a 1 milyon liralık dava

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret dolu sözler sarfetmişti. Özkoç’un bu sözlerini yargıya taşıyarak 1 milyon liralık manevi tazminat davası açan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçundan da suç duyurusunda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, söz konusu manevi tazminat davası ve suç duyurusunu Twitter’deki
hesabından duyurdu. Aydın paylaşımında, “Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve edepsiz açıklamaları nedeniyle Engin Özkoç aleyhine 1 milyon TL’lik manevi tazminat davası açtık. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan suç duyurusunda bulunduk. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan engiz özkoç

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